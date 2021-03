‘Plantita’ Angelica Panganiban ipinasilip ang ilan sa kaniyang koleksyon ng halaman

Galing sa Instagram ni Angelica Panganiban



Bago pa man mauso ang pag-aalaga ng halaman ngayon pandemya, nauna nang mahilig ang aktres na si Angelica Panganiban sa mga ito.

Ayon sa bibida sa pelikulang “Love or Money,” nagsimula ang pagkahilig nito nong 2014 nang magpa-renovate siya ng kaniyang bahay.

“Hindi ko pa nakikita ‘yung significance ng plants sa loob ng house. Noong nagpa-renovate ako, sinama sa design ‘yung mga indoor plants tapos nagandahan ako hanggang isa-isa silang namatay,” alala ng 34-anyos na aktres.

Mula noon nagsimula na ang “Walang Hanggang Paalam” star na mag-research kung paano nga ba mapapanatiling buhay ang mga halaman sa bahay.

Dito na umano rin siya nagsimulang magtanim ng mga gulay tulad ng kamatis, talong, malunggay, at sili.

“Nag-start na ako sa mga kamatis, eggplant, sili, basil. Noong tumutubo na sila at nakakakuha talaga ako ng bunga, may puno ng malunggay pwede kang mag-tinola from your own backyard, doon ko na-enjoy talaga ang paghahalaman,” kuwento ni Panganiban.

Ibinahagi rin ni Panganiban ang ilan sa kaniyang mga inaalagaang halaman ngayon kagaya ng bagong bili niyang Dracaena Anita na dinidiligan umano niya isang beses sa isang linggo upang hindi ito malunod.

Mayroon din siyang Alocasia na inamin nitong nahihirapan siyang alagaan dahil ilang beses nang namatayan na parehong halaman.

Mayroon din si Panganiban na Heart of Jesus, isang uri ng Caladium, na nabili pa umano nito sa mababang halaga dahil hindi pa uso noon ang mag-alaga ng halaman.

Naibahagi rin ng aktres ang kwento sa likod ng isa sa mga nagustuhan niyang halaman na Medusae, isang air plant na nabili niya sa halagang P7,000.

Ngunit matagal umano nito bago nabili ang Medusae lalo pa’t noong una niya itong makita, pumapalo sa P15,000 ang presyo nito. Ayon kay Panganiban, masyadong mahal ang presyo at hindi pa naman umano siya magaling mag-alaga ng halaman kaya ayaw nitong masayang ang pera.

“First time ko mag-aalaga ng ganoon, paano kung mamatay? Saan napunta ‘yung P15,000 ko? Sabi ko, ‘di ko ‘yan kayang bilhin. Lagi ko siyang binabalikan every Thursday, nandoon lang siya,” saad ni Panganiban.

Bumaba ang halaga nito hanggang P8,000 ngunit may nais bumili ng P5,000 lamang kaya naman sumingit na umano ang aktres ang kinuha sa presyong P7,000.

“Kasi alam ko ‘yung pinanggalingan niya na price, masasaktan talaga ako kapag hindi siya sa akin mapunta. Hindi ko ata mapapatawad ‘yung sarili ko. ‘Di ba medyo painful ‘pag hindi napunta sa’yo yung halaman na matagal mo nang minamataan,” tugon nito.

