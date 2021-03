Melai Cantiveros, tinuruan ng viral music maestra ng Cebu

MAYNILA -- Saya ang hatid nina Melai Cantiveros at Danieca "Teacher Dan" Goc-Ong na sumikat dahil sa kanyang nakakatuwang pagtuturo ng music.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes muling ibinahagi ni Teacher Dan a.k.a. Danvibes na mula sa Cebu, kung paano nagsimula ang pagbibigay niya ng free tutorial sa pag-awit sa pamamagitan ng kanyang mga video.

Matatandaang trending at kinagiliwan ng netizens ang kakaiba niyang pagtuturo kung paano ang tamang pag-awit ng "Do You Want to Build a Snowman" mula sa pelikulang "Frozen."

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, muling nagpasaya si Danvibes nang turuan niya si Melai kung paano awitin ang "Magandang Buhay."

"Ikaw na ang favorite student ko," ani Danvibes kay Cantiveros matapos makasunod nito sa kanyang itinuro.



Nang matanong kung ano ang pakiramdam na marami siyang napapasaya, sagot ni Danvibes: "Actually ang lahat ng ito ay unexpected ang nangyayari. Kaya when I read their comments, overwhelming po talaga. At the same time 'yung sinabi nila na ang ganda ng boses ko, 'yun po ang mas nag-motivate sa akin, they call me Disney princess na rin."

Sa nakaraang panayam sa "Sakto," iginiit ni Danvibes na "good vibes" lang ang nais niyang ibahagi sa kanyang pagtuturo.

Tatlong taong naging guro si Danvibes sa pribadong paaraalan kung saan na nagturo siya ng Araling Panlipunan, Filipino, Values at MAPEH.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok si Danvibes.

