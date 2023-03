Nominasyon para sa ASEAN Prize 2023, bukas na

Bukas na ang aplikasyon para sa ASEAN Prize 2023 simula pa February 2023 hanggang April 28, 2023. Ang nasabing parangal ay nagbibigay pagkilala sa mga katangi-tanging indibidwal at organisasyon sa ASEAN na kinabibilangan ng: Thailand, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Vietnam, Lao PDR, Myanmar at Cambodia.

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, kilala ang ASEAN Prize bilang Southeast Asia’s regional premier award na taun-taong nagbibigay parangal sa mga katangi-tanging indibidwal at organisasyon na may malaking ambag sa patuloy na pag-unlad ng ASEAN country members.

Maaaring magsumite ng nominasyon sa ASEAN Prize 2023 hanggang April 28, 2023

Ang mapipiling awardee para sa ASEAN Prize 2023 ay makatatanggap ng tropeo at monetary prize na US$20,000 o mahigit isang milyong piso mula sa sponsorship ng Temasek Foundation Singapore at ng Yayasan Hasanah Malaysia.

Ngayong taon ang incumbent Secretary-General ng ASEAN na si H.E. Kao Kim Hourn ang siyang tatayong ASEAN Prize Judging Committee Meeting Chair.

Ang mga posibleng kandidatong nagtataglay ng kahit isa man lamang sa mga sumusunod ay hinihikayat na magsumite ng kanilang aplikasyon:

Outstanding collaboration between ASEAN Member States (AMSs)

Outstanding collaboration between ASEAN and the world

Outstanding people-to-people engagement among AMSs

Outstanding economic integration and promotion of standards between AMSs

Other outstanding contributions to ASEAN Community Building

Ayon pa sa ASEAN, hindi tumatanggap ang parangal ng self-nomination. Ang nominasyon ay dapat na manggaling sa isang nominator at may kalakip na hindi bababa sa isang character reference na nagpapatunay na tumutugma ang mga katangian ng kandidato para sa parangal.

Taong 2018 nang gawaran ng ASEAN Prize award ang Pilipinang si Erlinda Koe na Chair Emeritus noon ng Autism Society Philippines o ASP at nagsilbing Chair ng ASEAN Autism Network o AAN.

Mga katangi-tanging indibidwal na ginawaran ng ASEAN Prize sa mga nagdaang taon kabilang na ang Pilipinang si Erlinda Koe