Bakit dumarami ang obese sa Pilipinas?

MAYNILA — Kakulangan sa physical activities at hindi balanseng nutrisyon mula sa pagkain ang ilan sa mga malalaking salik ng pagdami ng mga overweight at obese sa bansa, saad ng isang opisyal nitong Martes.

Batay kasi sa datos mula sa 2021 Expanded National Nutrition Survey, nasa 3.9 percent ng mga batang edad 5 pababa at 14 percent ng mga batang 5-10 anyos ang obese.

Tumaas din ang mga obese sa mga adolescents ng 13 percent pati na rin sa mga adults na nasa 38.6 percent.

Ayon kay Charina Javier, senior science research specialist ng Department of Science and Technology — Food and Nutrition Research Institute, marami sa mga Pilipino ay kulang sa physical activities.

"Pareho po kasing nakakaapekto ang diet at physical activities sa obesity. 'Yun po 'yung dalawa sa malaking factor na nakakaapekto sa ating overweight and obesity prevalence," saad ni Javier sa ABS-CBN Teleradyo.

"Titingnan po natin 'yung food consumption natin. Tumataas din po 'yung consumption natin ng energy-rich o matataas sa calories na mga pagkain. Halimbawa, matatabang pagkain," ani Javier.

"'Yung meat consumption din po natin over the years tumataas din po. Dumarami rin po 'yung physically inactive o kulang sa physical activity ng mga Pilipino," dagdag pa niya.

Dagdag ng eksperto, ganito rin ang kaso sa mga bata. "Marami na rin sa kanila 'yung kumakain ng mga mataas sa energy na mga pagkain, pagkain na matataba, calorie-rich foods ... kulang sa physical activity."

Ang mga naturang datos din ay mas mataas kumpara sa mga target ng bansa sa Philippine Plan of Action for Nutrition (PPAN) 2017-2022, ayon sa DOST-FNRI.