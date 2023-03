MAYNILA -- Ibinahagi ng love team na sina KD Estrada at Alexa Ilacad ang tulong sa kanilang mental health nang pagiging parte ng musikal na "Walang Aray."

Sa pinakabagong vlog ni Ogie Diaz na inilabas nitong Linggo, inamin ni Ilacad na matapos ang hamon ng rehearsals, ibang saya ang dulot na naibigay sa kanya ng "Walang Aray."

"Noong unang salang po namin ng rehearsal, nai-stress po ako kasi akala ko hindi ko siya kakayanin. Akala ko hindi siya para sa akin. Kasi lahat sila nakikita ko mahal na mahal nila ang ginagawa nila, bakit ako hirap na hirap? Pero nung nakasalang na po ako at nagawa ko naman doon na yung 'ay ang saya pala talaga,'" ani Ilacad.

"Ngayon ano na siya parang therapy. Parang may certain high siya," dagdag ni Ilacad.

Tulad din ni Ilacad, inamin ni Estrada na noong una ay nahirapan siya. Aniya, malaking hamon para sa kanya ang mga binibitawang linya sa Tagalog para sa musikal.

"Noong unang rehearsal nalilito talaga ako sa lines, dialogue kasi Tagalog hindi ako ganoon kamarunong dahil English speaking ako, kahit sa bahay English speaking kami. But throughout the other rehearsals nakakabisado ko talaga. Tapos I've really learned, kahit sa bahay I just go through my script kahit lines niya (ni Alexa) binabasa ko para lang masanay 'yung dila ko sa Tagalog," ani Estrada.

"I think nung mga show na yung mental health ko ay gumaganda na kasi I know na ginagawa namin ito for the people, sa mga nanonood and they enjoy. Best feeling," dagdag ni Estrada.

