KILALANIN: Viral music maestra ng Cebu

MAYNILA -- "Good vibes." Ito ang nais ibahagi ni Danieca "Teacher Dan" Goc-Ong na sumikat dahil sa kanyang nakakatuwang pagtuturo ng music.

Ito ang sinabi ng music maestra mula sa Cebu sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes.

"Actually po gusto ko i-add on ang skills ko into teaching. Gusto ko rin magbigay ng good vibes. Ewan ko ba. 'Di ko inaasahan na magti-trend 'yung ganoong style ko," pag-amin ni Teacher Dan a.k.a. Danvibes.

Ayon kay Danvibes. hindi niya inaasahan na sisikat ang kanyang video sa pagtuturo ng musika. Trending at kinagiliwan ng netizens ang kakaiba niyang pagtuturo kung paano ang tamang pag-awit ng "Do You Want to Build a Snowman" mula sa pelikulang "Frozen."

"Actually I don't have any idea na papatok siya sa mga tao. Ewan ko ba kung natutuwa sila sa piyok ko. Maraming nagtu-tweet, 'di ko alam kung matutuwa ba ako. Pero gusto ko lang makita sila na natutuwa, mag-message sa akin na they really like my videos," ani Danvibes.

Pasasalamat naman ang mensahe ni Danvibes sa lahat ng mga natutuwa at nakapanood ng kanyang video.

"Sinabi nila na despite what we are facing right now, at least naman I can give good vibes at natutuwa talaga sila. Again, just continue watching my videos," ani Danvibes.

Ayon kay Danvibes, isa siyang totoong guro pero nawalan ng trabaho dahil sa pandemya.

Tatlong taong naging guro si Danvibes sa pribadong paaraalan kung saan na nagturo siya ng Araling Panlipunan, Filipino, Values at MAPEH.



Sa ngayon ay plano ni Danvibes ang gumawa ng rap sa kanyang susunod na video.

Nakakatuwa rin ang ginawang video ni Danvibes kung paano naman ang tamang pag-awit ng theme song ng "Sakto."



Narito ang nakakatuwang video ni Teacher Dan sa "Sakto" ngayong Biyernes.

