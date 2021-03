Abogado sumalang sa bike delivery para tulungan ang kaibigan

Larawan mula kay Alfred Gaccion

Umani ng paghanga mula sa komunidad ang ginawang pagtulong ng isang abogado sa kaniyang empleyado, na tinuturing niyang malapit na kaibigan, sa Cagayan de Oro.

Naging usap-usapan sa social media si Alfred Gaccion at ang kaniyang malasakit sa kaniyang empleyado ng 14 na taon na si Carl Piscos, na na-stroke.

“This employee naging malapit sa atin, I also consider him as a friend,” ani Gaccion.

Maliban sa kanyang personal na pagtulong kay Piscos sa kanyang therapy at gastos sa gamutan, naisipan ni Gaccion na sumalang bilang isang bike delivery driver sa Streetby, isang delivery app sa Cagayan de Oro.

Dahil isa siyang bike enthusiast at nag-eenjoy sa nasabing sport, naisip ni Gaccion na gawin ang bike delivery. Kikita siya sa delivery, at libre na rin ang kanyang exercise sa kinahiligan na pagbiseklita.

Lahat nang kaniyang income, tips at commission sa pag-deliver ay mapupunta kay Piscos, at lahat ng delivery sales ay tutumbasan niya ng pera para sa kaibigan. Gagawin niya umano ito bawat weekend sa loob ng isang buwan.

Ayon kay Gaccion, P30,000 na ang kaniyang nalikom na kita. Marami na rin sa kaniyang mga kaibigan at mga kliyente ang tumulong. May nag-sponsor na rin sa operasyon ni Piscos, at ang iba ay may mga pledges din.

Hindi inaasahan ni Gaccion na maging usap-usapan ang kaniyang ginagawa dahil napaka-pribado umano niyang tao. Nagpasalamat na siya dahil nanging oportunidad ito na mas marami pa ang makatulong sa kay Piscos.

“This is the best time to help. In the pandemic times, maraming nangangailangan. So we need to do things to [help] other people who are suffering also,” ani Gaccion.

MULA SA ARKIBO

