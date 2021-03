Estudyante sa Laguna pinahanga si Angel Locsin sa kaniyang eggshell artwork

MAYNILA—Isang 18-anyos na estudyante mula Cabuyao City, Laguna ang galak na galak matapos mapansin ni Angel Locsin ang kaniyang obra na gawa sa eggshells.

Ayon kay Jeaver Alger Aoanan, hindi niya inakalang papansinin at pupurihin ni Locsin ang kaniyang eggshell mosaic para sa aktres.

Ibinahagi ni Locsin sa kaniyang Facebook at Twitter accounts ang likha ni Aoanan.

Amazing eggshell mosaic! 👏🏻 Thank you @jeaveraoanan https://t.co/wm2l9AALll pic.twitter.com/qqHbQ4JRJT

"Nagulat po talaga ako pagkagising ko kinabukasan na marami na po ang nag-share at nakapanood [sa TikTok], sobra din po yung tuwa ko sa magagandang comments ng ibang tao kahit hindi ko po sila kilala," ani Aoanan.

Sabi ng artist, noon lang niya nagawa ang partikular na klase ng obra.

"Sa totoo lang po, first time ko lang po gumawa ng art na gamit ang eggshells kasi ayun po yung requirement sa contemporary Philippine arts subject po namin kaya medyo nahirapan po talaga ako," aniya.

Kuwento ni Aoanan, 9 anyos pa lang siya noong mag-umpisang gumuhit gamit ang krayola at bond paper. Magmula noon ay naging panlaban na siya ng kanilang eskwelahan sa mga poster making contest.

My ouput for our Philippine Contemporary Arts subject. Egg shell mosaic of Ms. Angel Locsin @143redangel 👩🏻✍🏻🥚



Music: Narda by Kamikazee pic.twitter.com/IwGgWpDm2T