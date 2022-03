Watch more on iWantTFC

MANILA — “Hindi naging madali ‘yung proseso para talagang maging fully confident ako sa sarili.”

This was how Maymay Entrata started her message, as she got emotional giving tips on beauty to her fans.

Entrata said her endorsement of beauty brands really helped her believe in her own beauty.

“Na-push ko rin ‘yung sarili ko na dahil may naniniwala sa ganda ko, maniniwala rin ako sa gandang mayroon ako,” Entrata said in a fan meet and greet with Megan Beauty.

“At siyempre ‘di lang naman sa isang salita lang, ayun na eh. Nandun ka na eh, magiging confident ka na sa ganda mo kasi dumaraan pa rin talaga sa proseso ang lahat bago mo matanggap ‘yung ganda mo,” she added.

Entrata said it is best for you to define what beauty really is rather than rely on other’s opinions.

“Kapag dine-define mo ‘yung ganda dapat hindi mo dine-define ‘yung ganda doon sa kung ano ang sinasabi ng tao na standard beauty for you,” she said.

“Dapat dine-define mo ‘yung beauty kung paano mo siya dine-define kasi ang daming noises po outside na talagang makakapag-apekto talaga sa confidence mo sa kung paano mo nakikita ‘yung sarili mo. Kasi kapag nagre-rely po tayo roon sa approval na ‘yun, hindi ka talaga magiging masaya, hindi ka masa-satisfy talaga,” she added.

This way, the former “Pinoy Big Brother” housemate believes that people can see through how you perceive yourself.

“At the end of the day po talaga, napakagandang pakinggan kapag na-aappreciate tayo ng mga tao dahil alam nilang tanggap natin ‘yung gandang mayroon tayo. Alam nila na confident tayo dahil accepted natin ‘yung kung sino tayo rather doon sa magpe-pretend ka na lang na maging iba,” she said.

“Mas okay ‘yung naa-appreciate ka dahil ikaw ‘yun. So, ‘yung bottomline din naman dito, be yourself lang talaga and acceptance sa sarili mong ganda.”