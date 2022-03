Mula sa Instagram ni Heart Evangelista

Matapos subukan ang sari-sari store challenge, game na game ding kumasa ang aktres at socialite na si Heart Evangelista sa hamon ng mga netizen na kumain ng Pinoy street food.

Sa isang video, naghanap si Evangelista ng mabibilhan ng mga fishball at kikiam na sikat na sikat na tusok-tusok na pagkain sa bansa, habang suot ang isang dress mula sa luxury brand na Christian Dior.

Bukod sa kaniyang team, isinama rin ng aktres na kilala sa pagkakaroon ng marangyang buhay, ang kaniyang kapatid na buntis na si Camille.

May dumaan ding nagbebenta ng ice cream na agad pinatigil ni Evangelista upang masubukan din nila ng kaniyang mga kasama.

“Tusok tusok ? Fish ball for the win! Challenge accepted ! Thank you for suggesting super saya… in @dior #diorss22 of course,” ani Evangelista sa caption.

Hindi ito ang unang pagkakataon na sumabak ang aktres sa mga request ng netizens. Kinagiliwan din siya nitong nakaraan matapos mag-shopping sa isang tindahan.

Bumili sa isang tindahan si Evangelista ng conditioner, tsitsirya, at biskwit. Inilibre din ng aktres ang ilang mga nakasabay na bumili katulad ng chocolate drink at maging sigarilyo.

“Na-culture shock ako nung bumili si [Heart] sa sari-sari store. Feeling ko LV (Louis Vuitton) binebenta ng tinadahan,” biro ng isang netizen.

Masaya naman si Evangelista sa kaniyang ginawa na nagpaalala sa kaniyang kabataan kasama ang mga kapatid.

“Challenge accepted! Sari-sari store shopping! Ang saya-saya! Brings back my childhood memories," aniya.