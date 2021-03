Fried Chicken ni Gloc-9: OPM rapper, ibinahagi ang kanyang negosyo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Nagbunga ng isang negosyo ang pandemya para kay Gloc-9.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, binalikan ng OPM rapper kung paano nagsimula ang kanyang negosyong Fried Chicken ni Gloc-9.

Ayon kay Gloc-9, o Aristotle Pollisco sa totoong buhay, naisip niyang kailangan niyang masiguro na may pagkakakitaan siya para sa pamilya sa kabila ng pandemya.

"I think January [last year] may mga gig pa kami, may mga show pa. Then noong nag-lockdown, sabi ko pa sa sarili ko, parang siguro matagal na 'yung three months... Then after three months, doon ko na-realize na parang hindi yata ito biro," aniya.

"So na realize ko na... As a father and as a provider din, kailangan kong maghanap ng ways kung paano kumita. Naisip ko since mahilig din akong magluto... Magbenta kaya ako ng fried chicken? Kaya naisip ko ang fried chicken," dagdag niya.

Maliban sa fried chicken, kasama rin sa negosyo ni Gloc-9 ang pagbebenta ng kape.

"Mayroon din kaming itinitindang kape. Kasi noong nag-celebrate ako ng aking 23rd anniversary ay nag-release kami ng Kapeng Barako ni Gloc-9. Dapat limited lang 'yon pero ang daming kumuha. Kaya ang sabi namin, sige magbenta pa tayo," aniya.

Panahon man ng pandemya, hindi tumigil sa paghakot ng parangal at paggawa ng mga awitin si Gloc-9.

Nito lamang nakaraang buwan, anim na bagong kanta ang inilabas ng OPM rapper sa loob ng anim na araw simula Pebrero 14.

Ang mga awitin ang bumuo sa pinakabagong album ni Gloc-9 na may pamagat na "Poot at Pag-Ibig."



Kilala si Gloc-9 sa kanyang mga awiting tulad ng "Lando," "Upuan," at "Sirena."

