MAYNILA — Higit 400 kabataan na may down syndrome ang nakiisa ngayong Linggo sa 'Happy Walk' event sa isang mall sa Pasay City.

Ito ang culminating activity ng Down Syndrome Association of the Philippines Inc. (DSAPI) para sa pagdiriwang ng National Down Syndrome Consciousness Month ngayong Pebrero.

Layon umano ng event na maiangat ang kamalayan ng mga tao tungkol sa down syndrome.

WATCH: Hundreds of parents and their children with Down syndrome join the ‘Happy Walk’, as part of the celebration of National Down Syndrome Consciousness Month. @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/Di9kxxDNVS