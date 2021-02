Liz Uy, ipinasilip ang kaniyang baby bump ilang linggo bago manganak

Tila nasasabik na ang celebrity stylist na si Liz Uy na isilang ang kaniyang ikalawang anak matapos ipakita sa publiko ang kaniyang lumalaking baby bump ilang linggo bago manganak.

Sa kaniyang Instagram account, ibinahagi ni Uy ang kaniyang larawan na naka-underwear lamang upang lalong maipakita ang kaniyang pagbubuntis sa ikalawang anak nito sa businessman na si Raymond Racaza.

“Days, minutes and moments. Waiting,” saad nito sa caption ng post.

Nauna nang inanunsyo ng 39-taong-gulang na stylist ang kaniyang pagbubuntis noong Disyembre ng nakaraang taon sa artikulong isinulat nito sa Philippine Star.

“We were closing in on the fourth month of an endless lockdown when I found out that I was pregnant with our second baby,” pahayag nito.

“I ran to Raymond (Racaza) and we were both screaming in delight. In the midst of a pandemic, we found this piece of good news filling up what was otherwise a glass half full of uncertainty in 2020.”

Ginawa na ring nursery ni Uy ang kanilang storage room na may temang “modern boho” para sa kaniyang ikalawang anak.

Tinulungan ito ng kaniyang pinsan at interior decorator na si Elle Uy na gumamit ng earth tones at mga kahoy upang baguhin ang itsura ng kwarto.

Noong 2017, ipinanganak ni Uy kanilang unang anak ni Racaza na si Xavi.

