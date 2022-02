Mga vendor natuwa sa pagdami ng turista sa Tagaytay

Nagbebenta ang ilang vendor sa People's Park sa Tagaytay. ABS-CBN News

Nabubuhayan ang mga vendor sa muling pagdami ng mga turista, sa harap ng pagbaba ng COVID-19 cases sa bansa.

Sa Tagaytay, unti-unti na muling dumarami ang mga turista sa iba't ibang pasyalan gaya ng People's Park.

“Pag-Sabado at Linggo naman doon nakakabenta mga 2,000, walang bentang maraming marami talaga," anang vendor na si Flor Villanueva.

Sa ngayon ay nasa Alert Level 2 ang Cavite at nasa 1,745 ang naitalang bagong kaso nitong Huwebes.

Ayon kay Tagaytay tourism officer Jarryd Bello, aasahang dadami pa ang mga turista pagdating ng tag-init.

“Inaasahan po natin pagdating ng mga bandang Marso na summer na isa po talaga na pinupuntahan ang Tagaytay , inaasahan po natin na mas sisipa ang numero natin," ani Bello.

Paalala ng tanggapan na laging dalhin ang vaccination card kapag papasyal sa siyudad.

Samantala, natuloy na rin ang pagdiriwang ng Sikyahan Festival sa Sta. Rosa City, Laguna.

Makulay at maingay ang naging pagdiriwang ng pista, kung saan nagpasiklaban ang iba't ibang barangay sa street dance competition na nagpapakita sa pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa at mga negosyante para maging isang maunlad na lungsod.

Dahil naka-Alert Level 2 ang Laguna buhat ng COVID-19 pandemic, limitado lang ang pinapayagang manood at naka-live stream lamang ito. Ilang beses nang na-postpone ang festival nang ilagay sa Alert Level 3 ang Laguna.

Hudyat umano ang pista - na hango sa salitang "sikap" at kabuhayan" ng pag-usbong ng turismo sa lungsod.

“So ito ay pagpapakita na lahat ng programa ng Santa Rosa ay diretso we are just following certain guidelines para po sa kapakanan ng bawat isa," ani Sta. Rosa Mayor Arlene Arcillas.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News