Hirap magtiwalang muli? May payo ang mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo

Hirap ka na bang magtiwala muli sa tao matapos masaktan noon?

Para sa mag-asawang sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo, kasama sa nagmamahal ang nasasaktan at ang pagtitiwala ay resulta ng paghahanda sa sarili.

Sa vlog ng host na si Bianca Gonzales, sinagot nina Santos at Agoncillo ang tanong ng isang letter sender na hindi alam kung paano malalampasan ang kanyang “trust issues.”

Ayon sa beteranang aktres, hindi dapat sumuko kapag nasaktan at nagkamali dahil may leksyon na hatid ang mga ito.

“Push lang nang push, try lang nang try. God will really bless you with someone who deserves your love, attention, and respect,” paliwanag ni Santos na host ng weekend show na “Paano Kita Mapasasalamatan.”

Kinumpara naman ni Agoncillo sa isport na mountain biking ang konsepto ng tiwala sa pagmamahal.

“Let's say ako, sa mountain bike, 'pag sumemplang ako iisipin ko ba’t ako sumemplang pero magma-mountain bike at magma-mountain bike ako kasi gusto ko. Ganoon kasi ‘yung tingin ko sa love,” ani Agoncillo.

Ngunit paalala ng aktor at host, bagamat babalik siya, tatandaan naman nito ang mga nagawa niyang pagkakamali.

“You never ride the same trail twice.You never surf the same wave twice but you remember how you reacted as a person. The terrain might be different as in love, as in the sea or as in the mountain bike trail but how you react to it, 'yun 'yung poproblemahin mo,” paghahalintulad ni Agoncillo.

Ang tanging magagawa ng isang tao na takot na muling magtiwala ay maghanda at tanggapin na hindi lahat ay perpekto.

“You don't try and anticipate everything to be perfect. What you do is you prepare yourself. Ihanda mo ‘yung sarili mo. You never really know when you're ready 'til you know, hey, I'm kind of cool, I'll hit the trail tomorrow morning when I wake up,” dagdag pa ng aktor.

Para naman kay Santos, malalaman mong interesado sa iyo ang isang tao kapag nakikitang mong unti-unti na nitong inaaral at inuunawa ang mundo mo.

“I think when they start going out of their comfort zones. ‘Yung they begin to slowly try to learn your world. If a person somehow tries to understand what your world is and really try to not fit in but genuinely believes na ‘kaya kong pumasok dito, iintindihin ko ‘to, kakayanin ko ‘to,’” pahayag ng aktres.

