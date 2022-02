Watch more on iWantTFC

Ngayong pandemya ay kaniya-kaniyang diskarte ang mga Pinoy para may pagkakitaan.

Sa Naga City, isang 19 anyos na psychology student ang pinagkakakitaan ang paggawa ng sunflower crochet.

Ikinuwento ni Gianne Francesca Almelor na nagsimula ang hilig niya sa paggantsilyo ng mga disenyong bulaklak noong pandemya dahil wala umano siyang mapaglibangan.

Sa panonood ng YouTube, natutunan niya ito at marami ang natuwa at napahanga, lalo na sa ginawa niyang ginantsilyong sunflower para sa kaarawan ng kaniyang ina, na nai-post niya sa social media.

Marami ang nagka-interes sa kaniyang mga sunflower crochet kaya naisip niya itong gawing negosyo.

"Usually po kasi 'yong bumibili sa akin... is a friend of someone, a boyfriend of someone or a girlfriend of someone, a child of someone or a mother of someone," ani Almelor.

"'Yong crochet na ginagawa ko serves as a gift that makes other people happy and by that, I'm also happy," aniya.

Nais umano ni Almelor na makapag-ipon para sa sarili at makatulong sa pamilya, lalo't may 2 siyang kapatid na nag-aaral pa.

May payo rin si Almelor sa ibang estudyanteng nagbabalak mag-negosyo: "Believe in yourself so that others can believe in you, too."

Bukod sa sunflower, naggagantsilyo rin siya ng iba pang mga bulaklak tulad ng daisy at tulips. Gumagawa rin siya ng keychains, hair scrunchies, dream catchers at bandana.

— May ulat ni Karren Canon