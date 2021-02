Tuesday Vargas, may payo para sa mga baguhan na 'plantita'

MAYNILA -- Maituturing na isang "plant master" ang komedyante at host na si Tuesday Vargas na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa pag-aalaga ng mga halaman.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, Pebrero 24, ibinahagi ni Vargas ang halaga ng pagkondisyon sa halaman para sa "rehoming" o bago nitong paglalagyan.

Watch more in iWantTFC

"Hindi ba kapag bumibili tayo ng halaman sa garden store, akala natin okay na 'yon, basta nanggaling na sa (store) ay malusog na siya. But, we forget na kung ano ang mayroon sa halaman sa garden store 'yon 'yong ideal na situation. Pag-uwi mo ng bahay, iba. Siyempre lalo na 'yung nagko-condo, aircon, walang air flow, walang araw. So dapat iko-condition mo ang halaman para sa rehoming niya kumbaga, sa bago niyang bahay. At kasama roon ang pinakauna ang repotting," ani Tuesday na ipinakita kung paano ito gawin.

Ayon kay Tuesday, sa mga bagong biling halaman ay kailangan huwag muna ito galawin ng ilang araw bago ilipat sa bagong lalagyan.

"Dapat may quarantine period talaga kahit anong gawin mo sa kanya, repot, diligan. Kasi okay pa siya. Hindi siya idi-display kung hindi siya okay. So nadiligan na 'yan, busog siya, may pataba na 'yan. Okay siya 'yung condition niya. So dapat masanay muna siya sa lugar, maprente. At saka kung ano 'yung mga sakit na dala niya ay mawala muna. So three to five days," ani Vargas.

May payo rin si Vargas kung anong paso ang gagamitin para sa paglilipat ng halaman. Clay pot ba o plastik?

"Sagot ko puwede parehas basta ang importante ay may drainage hole, may butas. Kasi kapag walang butas mabubulok ang ugat. Ang pinagkaiba lang clay pot absorbs water, nare-retain nila ang moisture ng mas matagal, plastic pots they don't. So para sa mga ayaw masyadong nadidiligan na plants may nire-recommend ko ang plastic pots," ani Vargas.

Pagdating naman sa klase ng lupang gagamitin sa pagtatanim, payo ni Vargas: "Makikita niyo sa garden stores ang quality ng lupa puro ipa 'yung pinagkaskasan ng bigas, okay po 'yon. Kasi 'yon ay maluwag na klase ng lupa, loose, so ibig sabihin mas makakahinga ang ugat, may room for growth ang halaman, hindi siya masisikipan at ang tubig ay mabilis bumaba sa drainage hole," ani Vargas.

"Basta tandaan niyo lang sa paghahalaman, have fun. ... Kapag mayroong nag-brown, namatay, kasama po 'yon. Tanggalin mo 'yung hindi maganda," dagdag ni Vargas.

Maliban sa negosyong halaman, nagbebenta rin ng essential oils at pagkain si Vargas.

"Yung mga nakasanayan nating lutong bahay. Mayroon din akong boodle fight. Pero 'yung heirloom recipes 'yung caldereta ng nanay ko, 'yung dinakdakan, kilawin. 'Yung mga gusto nating kainin. Nasa IG siya @tuestogo. 'Yung plants ay @tuestogrow," ani Vargas.

Related video:

Watch more in iWantTFC