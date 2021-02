PANOORIN: Dimples Romana ipinasilip ang kaniyang bagong condo

Watch more in iWantTFC

Ibinahagi ng aktres na si Dimples Romana sa kaniyang mga YouTube subscriber ang bagong ayos nitong condominium unit nitong Miyerkoles.

Sa bagong upload nitong vlog, ipinasilip na ni Romana ang loft unit nito na kumpleto na ang mga kagamitan matapos unang ipakita noong Setyembre na hindi pa naayos.

Ayon sa aktres na naging tanyag sa iba’t ibang karakter na kaniyang ginampanan sa mga teleserye, muted colors ang pinili niya at ng kaniyang asawa na maging tema ng kanilang condo.

Ipinagmalaki rin nito ang ilang mga art piece na kanilang nabili para sa bagong tahanan, kabilang ang dalawang BenCab artwork at isang Vicente Manansala print na pinirmahan pa noong 1955.

Ibinida rin ni Romana ang ilang kasangkapan sa kaniyang kusina na aniya hinintay niya pa ng ilang buwan bago mai-deliver.

Pinakapaborito naman niyang parte ng unit ay ang overlooking view ng Makati skyline sa kanilang sala lalo na umano tuwing gabi dahil sa ilaw ng mga gusali.

“Pinakapaborito ko yung patulog na yung mga bata; and Boyet and I would just be on the couch and drink our tea or coffee. And we just watch the lights of the buildings, the skyline. Nakakatanggal ng mga pag-aalinlangan at pag-aalala sa buhay,” ani Romana.

Sa bahagi pa ng vlog nito, biglang dumaan ang bisita niyang si Julia Montes na nagbiro pang nakigamit lamang ng banyo.

Hindi muna ipinakita ni Romana ang kanilang kuwarto dahil plano nitong gumawa ng bukod na room tour vlog.

