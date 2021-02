ALAMIN: Dapat bang kainin, iwasan ang mga sumusunod na pagkain?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - May mga pagkain na kinokonsumo dahil pinaniniwalaang masustansiya ito.

Sa kabilang banda, iniiwasan naman ang ilang pagkain, sa paniwalang nakataba ito, o nakakasama sa pangangatawan, partikular na sa puso.

Sa programang "Sakto" ng Teleradyo, sinagot ng nutritionist na si Ellsemere Gaille Bacabang kung dapat bang kainin o iwasan ang ilang pagkaing pinaniniwalaang mabuti o nakakasama sa puso.

File photo

Itlog

Pinaniniwalaan ng ilan na sanhi ng cholesterol ang itlog at ang pagkain nito ay nakakasama para sa puso.

Pero ayon kay Bacabang, depende lang ito sa pagkaluto. Sa katunayan aniya ay likas ang itlog sa protina at iba pang nutrina.

"It's a cheap source of protein. Mayroong study na ginawa po na nagsasabi na ang egg, eating an egg hindi siya nakaka-affect sa blood lipids. Pero hindi ibig sabihin na magko-consume nito ng sobra sobra."

File photo

Mga pampalasa gaya ng asin

Nakagawian na rin ng maraming Pilipino na lagyan ng "pampalasa" gaya ng asin o paminta ang nilulutong pagkain. Gayunman, sinasabi ring nakakasama ang mga pampalasa, lalo na ang asin.

Ayon kay Bacabang, hindi naman nakakasama ang paggamit ng asin bilang pampalasa. Pero dapat aniya ay "sakto lang" ang paglalagay nito.

Kung maaari, ipinapayo niya ang paggamit ng spices at herbs na mas masustansiya kung maituturing.

"Puwede naman sila gumamit ng herbs and spices. Kailangan sakto lang ang lasa. Nasanay kasi 'yung taste buds kasi natin na flavorful," ani Bacabang.

File photo

Dark chocolate at wine

May iilan na mas tinatangkilik ang dark chocolate at wine kung may craving sa matatamis o kaya sa alak, dahil sinasabing mas nakakabuti ito sa pangangatawan.

Ayon kay Bacabang, bagama’t sinasabing may mga benepisyong nakukuha sa pag-inom ng wine at pagkain dark chocolate ay dapat hindi pa rin sobrahan ang pagkonsumo nito.

"Gaya ng sinabi ko anything na sobra kahit sa anong pagkain ang dark chocolate at wine, may study na beneficial siya. Pero anything na sobra sobra [masama]. Itong pagkain na ito puwedeng kainin ocassionally,” ani Bacabang.

Chicharon at iba pang 'nakakatabang' pagkain

May mga umiiwas din sa mga “nakakataba” na pagkain gaya ng chicharon.

Para kay Bacabang, hindi naman masamang iwasan ang mga ito, partikular na kung may comorbidity na gaya ng hypertension - basta’t mag-iingat.

"Puwede pa naman, I’m talking about the healthy. For those na may sakit talaga kailangan silang doble na mag-ingat. Sa pagkain ng paboritong pagkain kailangan i-kontrol ang dami at frequency o dalas ng pagkain,” ani Bacabang.