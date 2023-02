ICYMI: Pinoy transgender panalo sa Queen of Germany 2023

BERLIN - Panalo ang isang Filipino transgender sa katatapos na Queen of Germany 2023 competition na ginanap noong February 11 sa Berlin. Ayon sa Filcom sa Germany, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng beauty pageant sa Germany na may lumahok at nanalong transgender Pinoy.

Photo by Maeshyl Sia

Labing-anim na kandidata ang nagpagandahan, kabilang dito ang tatlong Filipino at isang Fil-German beauties.

Ang mga nanalo sa kumpetisyon ay sina Miss Aura Germany 2023 si Denisse Nicolle Ligpitan, Miss Supranational Germany 2023 si Maria Ignat, Miss Globe Germany 2023 si Olha Shcherbaniuk at Queen of Germany 2023 si Cassandra Serdan.

Ang nanalo ay magkakaroon ng training sa The Queens Camp na nag-organisa ng kumpetisyon, libreng plane ticket, make-up tutorial para sa beauty pageants, at lahat ng kanilang isusuot sa international competitions.

Photo by Maeshyl Sia

