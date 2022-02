Larawan mula kay JO2 Mac Allison Calleja.

Ibinibenenta ng isang kawani ng Bureau of Jail Management and Penology sa Bicol ang gawang paintings para makatulong sa mga hayop na nasa pangangalaga ng Philippine Animal Rescue Team shelter sa Camarines Norte.

Nasa sampung animal paintings ang kaniyang ibinibenta sa halagang P1,000 pataas.



Ayon kay Jail Officer 2 Mac Allison Calleja ng Libmanan District Jail sa Camarines Sur, nagdesisyon siyang ibenta ang kanyang paintings para kahit papano makatulong sa Animal Rescue Team na siyang nangangalaga sa mga hayop na walang matirhan, nagugutom, inabuso, napabayaan o kaya naman inabanduna.

"Animal lover din po kasi ako. Lahat ng paintings ko na mabibili ay for sale at may mapupunta dun sa animal rescue na tulong. Di po sila lumapit sakin ako po yung nag offer ng tulong sa kanila," ani Calleja.

"Nahabag kasi ako sa kalagayan ng mga nirerescue nilang animal na kailangan din ng bahay, masisilungan, pagkain, bakuna at pag-aaruga gaya ng tao kasi may puso din naman ang mga ito at kailangan pahalagahan," dagdag pa niya.

Noong 2009 pa ginawa ang karamihan sa ibininentang paintings ni Calleja.

"Di ko naman po talaga kasi sila ibinenta talaga. Parang collection ko lang. Mahirap din kasi bitiwan yung paintings lalo na kung may sentimental value na din sayo. Oo, medyo may panghihinayang na ibebenta ko sila ngayon pero okay lang naman. Mas gusto ko po kasi makatulong," ani Calleja.

Bata pa nakahiligan na ni Calleja ang pagpinta at naibabahagi niya na rin ang kakayahang ito sa pagpinta sa mga bilanggo ng Libmanan.

- Ulat ni Karren Canon

