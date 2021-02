‘I will keep my promise’: Liham para sa kabiyak na pumanaw sa COVID, nailathala sa NY Times

MAYNILA - Hindi naging madali ang pinagdaanan ng isang pamilya matapos silang magkasakit ng COVID-19 at tuluyan pang pumanaw ang ina ng tahanan.

“It’s very hard especially for my 13-year old daughter who was very close to her mom and yung older daughter ko rin who is already a doctor, its so hard for her also,” pahayag ni Sean Luke Dado.

Sa TeleRadyo, ibinahagi ni Dado ang trahedyang sinuong ng pamilya at kung paano niya pilit na kinakaya ang pagkawala ng asawang si Hazel.

“She died of COVID. Nagkasakit kami buong pamilya. The doctors were able to save us, kaya lang di na nila siya na save,” sabi ni Dado.

Ang kuwento ng pag-ibig ng mag-asawang Dado na nauwi sa trahedya dahil sa COVID-19 ay nailathala sa artikulong pinamagatang “Now I Know Why” sa "Tiny Love Stories" section ng The New York Times.

Dito, ibinahagi niya kung bakit sila agad nagpakasal sa murang edad na 20 at 21 pa lamang, ang agam-agam sa pagtataguyod ng pamilya, at ang pagiging mga lolo at lola sa kalagitnaan ng edad na 40.

"Then when Hazel passed away at 50 from coronavirus, I finally realized why we married so young: We weren't meant to grow old together, and I am grateful for our time," sabi ni Dado sa muling pagbabahagi ng mensahe sa panayam sa TeleRadyo.

Ayon kay Dado, pumanaw si Hazel noong Hunyo 30 ng nakaraang taon. Kung hindi sa mensahe ng mga kamag-anak at mga kaibigan, hindi aniya niya alam kung anong gagawin sa pagkawala ng misis.

“It was very devastating. Kung hindi lang ’yung messages and prayers from family and friends, I don’t think I could have gone through that. Umasa na lang ako sa iba kasi I felt very weak that time. Weak physically, emotionally, weak in faith. I had to rely on other people and they carried me through,” sabi niya.

Sa mga memorial service para sa asawa, hindi aniya siya halos makapagsalita kaya naisipan niyang isulat lang ang mensahe at ito nga ay nalathala sa online at print version ng naturang media outlet.

Ang pagsusulat sa isa’t isa ay matagal na rin nilang nakagawian ni Hazel noong nag-aaral pa sila. Ito ang nakita niyang paraan para maiparating sa asawa ang kaniyang saloobin.

“I just thought isusulat ko na lang and then I would post it sa site. I just thought I’d keep on writing kasi feeling ko that’s the way I’d communicate with her. Feeling ko, when I write letters, post it and she reads it. Somehow she’s able to read my messages in my letters,” sabi niya.



Masakit mang isipin na wala na ang katuwang sa buhay, sinabi ni Dado na nagpapakatatag siya para sa kaniyang pamilya.

“Tinatanggap ko araw-araw, I have to relive it and accept it and then go on though the day,” sabi niya.

Ang pinaka-goal aniya ngayon ay ang tutukan ang kaniyang pamilya, magpakatatag para sa kanila at huwag mawalan ng pag-asa.



“Unahin lang ’yung family. Try to get what I can out of life kahit kulang na. It’s something that I need to do and I promised her, and I will keep my promise to her,” dagdag ni Dado.

RELATED VIDEO