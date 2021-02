'Mga magulang 'di dapat ma-pressure kung mahuli ang anak sa distance learning'

Lumalahok sa online class ang ilang bata sa kanilang bahay sa Parañaque City noong Setyembre 24, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Mag-i-isang taon na nang magsimulang mag-distance learning methods ang mga estudyante.

Kasama nito, nangangamba ang mga magulang sa kung nakakasunod ba o nahuhuli ang mga anak dito.

Pero paalala ng isang family life and child development specialist na si Tina Zamora, hindi naman dapat ma-pressure ang mga magulang kung nahuhuli ang mga anak.

Paliwanag ni Zamora, walang hinahabol na standards ngayon dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

"Ang reality, kaya po sila pumapasok para matuto. Dapat po talaga ang concentration ay hindi grade-focus already. Kung ang focus natin ay learning-focus, 'di gagawin ng magulang ang modules kasi gusto niya matuto ang kanyang mga anak," ani ani Zamora sa programang "Sakto" sa Teleradyo ngayong Biyernes.

"Since most parents are grade-focus kaya sinasagutan nila ang modules so ang mga magulang, dapat learning-focus: 'Gusto kong matuto ang aking anak.'"

Ang mahalaga aniya, maging ligtas mapasa pisikal o mental na estado ang mga bata.

Ito rin aniya ang posibleng dahilan kung bakit lumabas sa isang pag-aaral na duda ang mga guro kung natututo ang mga estudyante.

Matatandaan na lumabas sa isang survey na karamihan sa mga guro ay may pagdududa kung epektibo nga ba ang distance learning methods na ipinapatupad ngayong may COVID-19 pandemic.

May payo rin si Zamora para maiwasan ang burnout sa mga bata.

Una, iwasang naka-gadget ang mga anak buong araw. Pero puwede namang payagan ang mga anak na makipag-usap online sa mga kaklase o kaibigan.

Pero dapat dito ay i-monitor ang usapan o group chat.

Mas maganda rin kung tuturuan sila ng mga gawaing bahay gaya ng pagliligpit ng kama, paghuhugas ng plato, o pagwawalis.

Sa huli, iginiit din ni Zamora na dapat gabayan pa rin ang mga bata lalo na pagdating sa mental health.

“Kung ang importante po sa atin mental health kaysa cognitive ability, 'yun muna. Importante ang cognitive ability pero importante ang mental and physical health. Pero kung nakikita natin na iyong ating mga anak ay may signs of depression, anxiety and stress, kausapin natin ang guro ng anak. Or mag-seek na tayo ng professional. Marami na po tayong psychologists na nagbibigay ng consultation online, nagbibigay ng libreng serbisyo,” ani Zamora.

