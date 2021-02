‘Love at first swab?’ Swab test naging daan sa pagmamahalan ng doktor, nurse

Laking paniwala nina Dr. Diane Rombaoa-Mendoza at nurse Mark Anthony Mendoza na ang pagmamahalan nila ay planong gawa ng Diyos. Larawan mula sa Eyeshot Photography

MAYNILA—Whirlwind romance ang naranasan ng isang doktor at nurse na nauwi sa panghabang-buhay na pagmamahalan sa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19.

Ayon sa bagong kasal na sina Dr. Diane Rombaoa-Mendoza at government nurse Mark Raymond Mendoza, nagsimula ang kanilang relasyon nang dahil sa swab test.

“Ako po ’yung nagpa swab. Kasi noong March, during that time, nag-peak ’yung COVID, tapos di pa tayo well-equipped, wala pa tayong mga N95 at that time. Nakapag-intubate ako ng patient na COVID suspect, naka-PPE naman pero at that time ang suot ko lang surgical mask,” sabi ni Diane sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Kinabahan umano siya dahil nakaramdam siya ng mga sintomas, tulad ng body malaise at low-grade fever kaya siya nagpa-swab test at ang nurse na asawa ang gumawa nito.

Sa kuwento ni Mark, na-deploy sila sa Rizal Provincial Hospital sa bayan ng Morong bilang isa sa mga bagong trained na magsagawa ng COVID-19 testing.

“During swab, tatanggalin mo swab mo. Tinanggal na ni doktora mask niya. Na-crush-an ko na siya kaagad kasi ang cute ng mata niya . . . Love at first swab,” sabi ni Mark.

Makaraan ang 2 o 3 araw ay lumabas na ang test result ni Diane na negative sa COVID-19, na siya namang ibinalita ni Mark sa doktora sa pamamagitan ng pag-message sa Facebook.

Ito na ang nagbigay-daan para mas makilala nila ang isa’t isa hanggang sa tuluyang magsabi si Mark tungkol sa intensiyon niyang manligaw sa doktora.

“Ako talaga di naman ako naghahanap during this time. ’Pag si God talaga ’yung nag-plan sa buhay mo hindi mo pwedeng mapigilan ’yun,” dagdag ni Mark.

Ganito rin naman ang naging sagot ni Diane na naka-focus siya sa trabaho at pandemya noon.

“Parang wala ’yan sa isip ko at that time. Wala akong initial attraction sa kanya. Ang tingin ko lang sa kanya mabait, dedicated sa work, tapos masipag,” sabi ni Diane.

Nagkapalagayan sila ng loob simula nung magkakwentuhan sila tungkol sa trabaho at nagkakaintindihan sila.

“Ang gusto ko lang naman sa lalaki is God-fearing, tapos mabait, mapagmahal sa pamilya. Lahat ’yun nakita ko sa kanya,” ani Diane.

Dagdag pa niya: “The more na nakikilala ko siya mas nahuhulog ’yung loob ko sa kanya, tapos ’yung sincerity n’ya kasi in the midst of the pandemic, nagpaalam siya sa parents ko kahit online.”

May apat na buwan na din silang kasal. Pero para kay Diane at Mark, mabilis ang pangyayari dahil ito ang sagot sa kanilang mga panalangin nila.

“We prayed for it, pareho kami. Pinag-pray namin kay God na sana may dumating na isang tao na ’yung talagang ibinigay for you, ’yun ang na-feel namin sa isa’t isa,” sabi ni Diane.

Aniya, meron naman ding matagal ang relasyon pero hindi naging maganda ang ending.



“Sa tingin ko, dalawa lang naman ’yun — faith in God saka ’yung willingness to make things work out. Wala namang perfect na relationship,” sabi ni Diane.