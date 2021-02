Libreng tinapay handog ng 'Charity Bakeshop' sa Maguindanao

Namimigay ng tinapay ang Charity Bakeshop sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Retrato mula kay Khalid Sanchez

COTABATO CITY — Isang tindahan sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao ang libreng namimigay ng tinapay sa mga tao roon sa kabila ng krisis na kinakaharap ng bansa.

Ito ang Charity Bakeshop sa Barangay Dalumancob na pag-aari ni Khalid Sanchez. Binuksan ito Nobyembre ng nakaraang taon.

"Itong tinapay po ay isang pagkain na may isang milagro... Hindi naman po ako na-bankrupt. In fact, para pa ngang natulungan ang negosyo ko," ani Sanchez, na may iba pang negosyo.

Nasa 2,000 tinapay ang pinamimigay ng bakeshop araw-araw, ani Sanchez. Kadalasan, mga bata sa lansangan at ilang pamilyang walang makain ang pumupunta umano rito.

Libre ang tinapay sa bakeshop basta doon ito kakainin. Pero, kung ilalabas na ay kailangan na raw magbayad.

Para kay Sanchez, nakikita niyang bumabalik ang biyaya sa kaniya dahil sa pagpapakain ng libre sa iba.

Naisip ni Sanchez na makatutulong ang kaniyang ginagawa sa gitna ng krisis na nararanansan ng bayan.

Taong 2011, nag-hajj o Islamic pilgrimage si Sanchez sa Mecca, kung saan may nakita raw siyang tindahan na namimigay rin ng libreng pagkain.

"Wala pang ganito sa Pilipinas. Sabi ko, ‘why not umpishan ko?’ kasi ang mga tao may problema rin sa pagkain," pag-alala ni Sanchez sa nasabing biyahe.

Bukas ang bakeshop araw-araw, mula alas-5 ng madaling araw hanggang alas-9 ng gabi.

Plano nitong gawing 10,000 piraso ng tinapay ang ipamigay araw-araw, lalo na sa buwan ng Ramadan.

-- Ulat ni Chrislen Bulosan