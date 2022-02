Jolina Magdangal, inaming nakararanas ng anxiety

MAYNILA -- Inamin ng aktres at host na si Jolina Magdangal ang pagkakaroon ng anxiety.

Sa Instagram, ibinahagi ni Magdangal ang tila pabalik-balik niyang pagkabalisa at pag-aalala sa mga nagdaang linggo.

Ayon kay Magdangal, hindi niya sinabi ang nararamdaman sa mister na si Mark Escueta sa paniniwalang lilipas din ito.

"For the past weeks, on and off ang worries and anxiety na nararamdaman ko. Hindi ko ito sinasabi kay Mark kasi naisip ko baka lilipas din. Minsan pinagdadasal ko na 'wag na ako makaramdam ng negative at 'wag ko na intindihin ang ibang tao na wala naman din pakialam sa feelings ko. Dahil sa mga worries na 'yun may mga times na nasusungitan ko ang mga bata at si Mark, minsan wala ako naiisip na bonding namin. Minsan pakiramdam ko, balewala lahat ng efforts ko para magawa lahat ng dapat gawin ng isang nanay sa isang buong araw. Minsan humaharap ako sa salamin at sinasabihan ko sarili ko ng 'huy! Ano ka ba! Umayos ka! Marami ka pang gagawin today at kailangan mo pa asikasuhin pamilya mo,'” ani Magdangal.

Noong Valentine's Day, isang sorpresa ang natanggap ng aktres mula sa kanyang mister na aniya'y tila sagot sa kanyang nararamdaman.

Ayon sa "Magandang Buhay" host, ipinaalala sa kanya na mas marami siyang biyaya na dapat ipagpasalamat kaysa sa mga alalahanin.

"Valentine’s Day ngayon pero sa ginawang surprise ni Mark, Pele and Vika, pakiramdam ko Mother’s Day at birthday ko. NAPAHAGULGOL TALAGA AKO MGA MOMSH!!! ibang klase talaga si Papa Jesus magbigay ng kasagutan 'pag malalim na ang nararamdaman natin. Pinaalala N'ya sa 'kin na mas madami pa rin akong dapat ipagpasalamat sa buhay ko na makakatalo worries ko," ani Magdangal.

Sa huli, humingi ng paumanhin at nagpasalamat si Magdangal sa pagmamahal ng kanyang asawa at mga anak. Mayroon ding paalala ang aktres sa tulad niya na may pinagdadaanan.

"To everyone na may pinagdadaanan or may mabigat na nararamdaman, nawa’y hindi lang ang araw na ito ang puno ng pagmamahal… dapat araw araw. Happy Valentin’s Day!" pagtatapos ni Magdangal.



Noong nakaraang taon, lumabas sa isang pag-aaral ng University of the Philippines na tumaas ang mga nakararanas ng anxiety at depression sa gitna ng matagalang pandemya.