MAYNILA -- Sa isang bago pero mas maliit na bahay pinili ni Angeline Quinto na lumipat, matapos ang desisyong iwanan ang kanyang "dream house."

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, ibinahagi ni Quinto ang dahilan kung bakit napili niyang lumipat sa bagong bahay.

"Sa totoo lang, ako honestly talagang nalulungkot ako na umalis doon sa naging dream house namin ni Mama Bob. Kasi after ko na nagkaroon ng trabaho sa ABS-CBN na regular na nanalo ng 'Star Power' 'yun ang kauna-unahang bahay na nairegalo ko kay Mama. So ngayon nung nawala ang mama ko, siyempre parang ang hirap-hirap po na everyday na gigising ka roon sa bahay na nakikita mo sa bawat sulok ng bahay 'yung

memories namin together. So nahihirapan po ako," paunang kuwento ni Quinto.

Ayon sa mang-aawit, hindi naging madali ang desisyon na iwanan ang bahay na una niyang ipinundar para sa kanilang mag-ina.

"Matagal ito. Kumbaga hindi siya parang isang gabi lang na desisyon sa akin na lilipat na ako. Hindi ganoon. Ang daming pinagdaanan, pinagdasal, kinausap ko ang Mama. Tapos parang sabi ko sa sarili ko mas gusto ko na mas simpleng buhay pero alam mo 'yung masaya ako. Kasi sa bahay namin dati na medyo malaki, hindi kami masyado nagkikita-kita ng mga kasama ko. May mga kuwarto po na hindi nagagamit, doon ako nalulungkot, lalo na 'yung kuwarto ng mama ko. Tapos sabi ko parang nahihirapan ako sa ganito. So sabi ko, 'Ma, ituro mo sa akin ang gagawin ko. Kung kinakailangan ko itong gawin, ibigay mo na sa akin," ani Quinto.

"So may mga tao na talagang ginamit si Lord, natuloy siya. Siyempre malungkot para sa akin ang daming memories namin ni Mama Bob doon. Pero nang nabuntis ako parang 'yon na rin ang naging sign sa akin na ah bagong buhay, bagong yugto ng buhay ko, bagong panimula at binigyan pa ako ng dahilan na magpatuloy, ginawa ko po," dagdag ni Quinto na nakatakdang isilang ang kanyang panganay sa Abril.

Nitong nakaraang Disyempre, inamin ni Quinto na buntis siya sa kanyang nobyo na hindi taga-showbiz.



Samantala, hindi naman napigil ni Quinto ang maging emosyonal nang muling mapanood ang video kung saan kita ang dating guesting nila sa "Magandang Buhay" ng kanyang Mama Bob.

Sa video, sinabi ni Mama Bob na handa na siya sakaling mag-asawa si Quinto.

