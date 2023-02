MANILA — "No school. No work. Just love."

Iyan ang anunsyo ng isang pribadong paaralan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte ngayong Martes matapos itong magdeklara ng walang pasok bilang pagdiwang sa Araw ng mga Puso.

Nagdeklara ng "free day" ang St. Vincent's College Inc. sa nasabing lungsod upang ma-enjoy ng mga estudyante at empleyado nito ang Valentine's Day.

"To celebrate, SVCI is giving a Free Day for Valentine's Day because we all deserve a lovely and special holiday," sabi ng paaralan sa isang Facebook post.

"Make time, celebrate and have a meaningful moment to count as a part of our precious memories," dagdag pa nito.

Kasabay ng pagdiwang ng Araw ng mga Puso, hinimok din ng paaralan ang lahat ng mga mag-aaral at tauhan nito na mag-alay ng panalangin ngayong Martes para sa mga biktima ng lindol sa Syria at Turkey.

Ang St. Vincent's College ay isa sa mga pinakakilalang paaralan sa Zamboanga del Norte.

Isa lang ito sa iba't ibang gimik na alok ng ilang mga institusyon sa bansa bilang pagdiwang sa Valentine's Day.

Kamakailan lang, nag-alok din ang isang hotel sa Cebu ng "breakup leave" para sa mga empleyado nitong hiniwalayan ng nobyo o nobya.

Ayon sa pamunuan ng Cebu Century Plaza Hotel, makakatulong umano ito para sa mental health ng kanilang mga empleyadong may kirot sa puso.

Mayroon ding alok na "Pada-LOVE" ang Philippine Postal Corporation na may kasamang Singing Kartero package sa presyong P2,500.

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more News on iWantTFC