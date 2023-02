HAPPY VALENTINES DAY PO!!!! πŸ’πŸŒ»πŸŒΉπŸŒΈπŸŒΌ LET’S CELEBRATE ALL TYPES OF LOVE TODAY! Love you @MileyCyrus πŸ₯Ί pic.twitter.com/oRMS2u2MrX — mimiyuuuh πŸ¦– (@mimiyuuuh) February 14, 2023

Nagdiwang ng Valentine's Day ang social media star na si Mimiyuuuh kasama ang sarili nitong Martes.

Sa kanyang Twitter post, damang-dama niya ang kantang "Flowers" ni Miley Cyrus na anthem ng mga naka-move on na mula sa break-up.

Katawa-tawa rin ang kanyang regalong bulaklak para sa mga patay para sa naturang selebrasyon.

Kamakailan lang ay naging bukas si Mimiyuuuh sa kanyang karanasan sa kanyang unang boyfriend.

"We dated po siguro mga three times and nalaman ko po na mag-iibang bansa siya para mag-aral... Ayaw ko naman po sana ng LDR pero since nga po na-attach ako sa kanya and I really feel safe with him... talagang binigyan namin ng chance," aniya.

Bigo man sa pag-ibig, hiling pa rin ng social media star na mabuti ang kalagayan ng lalaki.

"Sana okay ka. I hope you are happier, better, and sana maging focused ka na sa kung anong gusto mong gawin sa buhay mo," he said. "Sana ay wala ka nang distractions na ma-experience. Take care."