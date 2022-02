Watch more on iWantTFC

Alam mo na ba kung ano ang iyong gagawin para sa iyong loved ones ngayong Valentines’ Day?

Narito ang ilang mga lugar na pwedeng puntahan o regalong maaari niyong ihandog sa kanila sa espesyal na okasyon.

Contributed photo.

Isinusulong ng Solong Eco-Park sa Barangay Solong, Camalig, Albay ang pangangalaga sa puso at para sa Valentines' Day, napapalamutian ng mga puso ang pasyalan.

Paakyat sa bundok, makikita ang mga puso na may mga nakasulat na kasabihan tungkol sa pagmamahal at kahalagahan ng kalikasan.

Sa tuktok ng bundok, tampok ang isang napakalaking puso. Paborito ito ng mga naghahanap ng perfect background dahil kung maganda ang panahon, kitang-kita dito ang bulkang Mayon.

Contributed photo.

Para sa mga wala pang naiisip na ibigay sa kanilang mahal sa buhay, patok ang kakaibang hugis at laki ng pizza sa isang pizza restaurant chain sa Bicol.

Tampok kasi dito ang napakalaking hugis puso na pizza na swak ngayong Valentine’s Day.

Para sa mga magbabarkada at pamilya na magdiriwang ng araw ng mga puso, perfect itong higanteng pizza o ang tinatawag nilang “Goliath Pizza” na swak sa 20-25 katao.

Ang most requested sa kanilang “Manay Heart” na hugis pusong pizza ay patok din lalo na ngayong buwan ng Pebrero.

Mayroon din silang iba’t ibang sizes pa tulad ng love triangle, quadro kantos, hexzza at kambal bunso na buy-one take-one.

Sa isang malaking pizza ay mayroon na itong iba’t ibang flavor katulad ng Hawaiian, vegetarian, ham and cheese, pepperoni, garlic cheese at tuna delight.

Pwede ring magpa-customize ng pizza. Isusulat mismo ang mensahe gamit ang mga ingredients.

Larawan mula sa BJMP Ligao.

Inaabot umano ng 1-2 hours ang paggawa ng customized pizza kaya’t dapat agahan ang pag-order para siguradong aabot sa pagdiriwang at hindi lamang ito patok ngayong Valentines kung 'di requested din ito maging sa iba pang okasyon.

Mayroong ding beaded bonsai at beaded flowers na gawa ng mga bilanggo sa Ligao City Jail na pwedeng panregalo ngayong Valentine’s Day.

Ayon kay Jail Officer 2 Marites Castillo, welfare and development officer ng Ligao City Jail, mismong ang mga lalaki nilang bilanggo ang gumawa ng mga beaded bonsai at beaded flowers.

Nasa P100 ang mga beaded bonsai habang P50 pesos naman ang isang piraso ng beaded flower.

Meron ding mga bouquet ng beaded flowers na mabibili simula P250 pataas.

Hiling ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ang suporta ng publiko sa livelihood program na ito ng mga bilanggo lalo na sa araw ng mga puso.

Ang kikitain ng mga bilanggo sa mga ibinebentang produkto ay ipapadala rin sa kani-kanilang pamilya.

Larawan mula sa DA - Cagayan Valley.

Kakaibang regalo naman ang naisip ng Department of Agriculture Cagayan Valley na gawa sa mga upland vegetables na pang-chopsuey at lowland vegetables na pang-pakbet ang naisip nilang gawing bouquet.

Ayon sa Information Officer ng DA-Cagayan Valley na si Mark Gallibu, noong 2021 pa nila inumpisahan itong proyekto para makatulong sa mga magsasaka sa probinsya.

Direkta nilang binibili ang mga gulay sa kanila at wala ng middleman. Ang mga magsasaka rin mismo ang tanging nakikinabang sa mga kita.

Sa Tuguegarao City, merong pagpipiliang chopsuey o pinakbet bouquet na P500 ang isa.

Sa Ilagan City naman may pinakbet set at sinigang set na tig-P300 ang kada isang bouquet at merong chopsuey set na P350 naman.

Ani Gallibu, mabenta ang mga bouquet sa mga lalaki at sinabing: “Nakakatuwa kasi puro mga lalaki po 'yung mga nakuhanan namin ng mga orders, umaabot ng tatlo, dalawa 'yung order. Surprise 'yung kanilang pagbigay, binibigyan nila mga asawa, ina at mga mother-in-law.”

— Ulat nina April Rafales, ABS-CBN News; Karren Canon, Jose Carretero at Aireen Perol-Jaymalin

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more on iWantTFC