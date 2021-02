Wedding proposal sa mall sa Davao nagpakilig

Isang wedding proposal ang nangyari sa SM City Davao nitong Pebrero 13, 2021, isang araw bago mag-Valentine’s Day. Retrato mula sa SM City Davao

Nagdulot ng kilig sa mga tao ang wedding proposal sa isang mall sa Davao City nitong Sabado.

Nasorpresa ang 26 taong gulang na si Evita Enriquez nang mag-propose sa kaniya si Alfred Anajao sa SM City Davao, isang araw bago ipagdiwang ang Valentine’s Day.

Nakipagtulungan si Anajao sa pamunuan ng mall para sa proposal.

Nagtaka si Enriquez kung bakit nakatanggap siya ng mga bulaklak sa activity center ng mall.

Napaiyak na lang siya nang makita si Anajao na may dalang bouquet ng bulaklak kasama ang isang tarpaulin na may nakasulat na, “Will you marry me?”

“Super kilig. Naiyak nga ako nang sobra,” ani Enriquez.

Maging iyong mga taong nakatunghay ng proposal ay kinilig sa nangyari.

Nakabantay naman ang mga guwardiya ng mall para matiyak na nasusunod pa rin ang health protocols kontra COVID-19 sa gitna ng proposal.

Anim na buwan nang magkasintahan sina Enriquez at Anajao.

– Ulat ni Hernel Tocmo

