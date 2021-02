‘Pawfect Pair’: Dog adoption program inilunsad ng Legazpi city gov’t

Naglunsad ng dog adoption program ang lokal na pamahalaan ng Legazpi City sa Albay, na layong imulat ang publiko sa responsableng pag-aalaga ng mga aso. Screengrab mula sa video ng Aksyon Ko Online TV

Maluha-luha si Jerica Soreda habang karga ang isang tuta na may brace sa isang paa dahil sa tinamong sugat.

Napulot umano niya ang naturang aso sa kalsada at ilang araw ding inalagaan. Pero dahil walang mapaglagyan sa bahay, nagpasya si Soreda na i-turn over ang hayop sa city veterinary office.

“One week pa lang siya... may maga-adopt na raw,” sabi ni Soreda sa panayam ng ABS-CBN News.

Inilunsad ng Legazpi City Veterinary Office nitong Sabado ang “Pawfect Pair” program katuwang ang Bantay Animal Welfare-Albay, kung saan binibigay sa nasabing tanggapan ang mga asong nahuhuli at ipinapaampon kalaunan.

Nasa 15 aso ang ipinaampon nitong Sabado.

“Sana lahat na po maging passionate and responsible owner of dog,” anang city veterinarian na si Manny Estipona.

“Ang aso, it’s [an] emotional, social being. Kailangan po nila ng bonding sa may-ari,” dagdag niya.

Dalawang aso ang inampon ni Yvette Mildenberger, na matagal nang dog lover at tumutulong din sa pag-rescue sa mga hayop.

“Naging active din ako sa mga [People for the Ethical Treatment of Animals] activities. Noong nalaman ko na may ganito pala dito and since may space pa kami, nag-decide kami mag-adopt [ng] at least dalawa,” ani Mildenberger.

Magiging regular na ang programa ng lokal na pamahalaan.

“Gusto kong mabigyan sila (mga aso) ng newness of life, para makaalaga sa kanila ‘yong mga true dog lover,” ani Estipona.

Isa rin umano ang programa sa mga paraan para mabawasan ang mga asong gala sa lungsod.

Bago naman ibigay para sa adoption ang mga aso, papaamuhin muna ang mga ito, gagamutin kung may sakit, at tuturukan ng bakuna kontra rabies.

Nais naman ng Bantay Animal Welfare-Albay na mamulat ang mga taga-Albay sa responsableng pangangalaga sa mga aso.

– Ulat ni Jose Carretero

