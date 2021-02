Ice cream na ampalaya at kalabasa ang flavor, tampok sa Albay

Larawan mula Colonial Creamery



Valentines treat ba ang hanap mo? Pwedeng subukan ang pinakabagong mga ice cream flavor ng isang restaurant sa Albay — kalabasa at ampalaya.

Ayon kay Bong Aspe, may-ari ng Colonial Creamery, Hunyo pa noong nakaraang taon nang ilabas nila ang panibagong flavor ng ice cream dahil sa pandemic.

"To give healthier version ng ice cream, and aside from that, dahil sa pandemic, marami tayong farmers sa Bicol na nag-harvest na hindi nila naibenta kasi konti ang bumibili kaya naisip namin na matulungan 'yung farmers na mabili 'yung produkto nila, 'gaya ng kalabasa at ampalaya," ani Aspe.

"Yung ampalaya ice cream, hindi siya sobrang pait. Pero ma-experience mo yung lasa at amoy ng ampalaya 'pag kinain mo yung ice cream. Ganun din 'yung kalabasa. Lasang kalabasa talaga siya," dagdag niya.

Bukod sa kalabasa at ampalaya, meron din silang pipino at malunggay ice cream flavor.

Nasa 17 na ang varieties ng kanilang ice cream 'gaya ng sili, pili, cacao, carmelado, tinutong na bigas at iba pa.

Matitikman sa lahat ng kanilang outlet sa Albay, Naga at Iriga City.

Pwede ring bumili online sa kanilang outlet sa Manila sa halagang P99 hanggang P790.

