‘Harana’ delivery? Mga maaaring gimik sa Araw ng mga Puso sa gitna ng pandemya

MAYNILA—Dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic, hamon ngayong Araw ng mga Puso na maghanap ng lugar para sa Valentine’s date.

Pero marami namang restaurant at iba pang establisimyento kung saan puwedeng ipagdiwang ang espesyal na araw.

Ang Lampara restaurant sa Makati, alok ang al fresco o “open air dining.” Romantic ang setting at Pinoy food din ang ihahain.

“The chairs, the tables, tha handrails, the doorknobs, lahat na puwede i-sanitize, sina-sanitize namin,” ani chef RJ Ramos.

Tamang-tama naman sa mga nature lover ang Rustic Mornings by Isabelo restaurant sa Marikina.

Kung budget-friendly naman na dinner-under-the stars ang hanap, picnic-style dining naman ang alok ng SM Cherry sa Antipolo.

“Dito puwede mag-date itong ating couples in our sky garden. We also have a telescope sa ating picnic kung saan ang ating mga couples can do stargazing,” ani Raymond Bonifacio, officer in charge ng mall.

Limited edition na Valentine’s Day stamps naman ang alok ng PhilPost para sa mga malalayo sa kanilang mahal sa buhay.

“Harana delivery” naman ang pakulo ng Takeout.ph, isang delivery company mula sa Aklan.

“Sa pandemic na medyo dark, they brought a glimmer of hope through a very, very unique service natin na takeout harana,” ani Mako Tuano.

Nagpa-sample din ng kaniyang original song na “Sana Isang Araw’ ang resident singer na dating “Tawag ng Tanghalan” contender na si Mike Regalado.

Saan mang lugar ang puntahan, anuman ang gimik ngayong pandemya, ang mahalaga maipagdiwang nang ligtas ang Valentine’s Day kasama ang sinisinta. — Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News