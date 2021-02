TINGNAN: Mga proposal, romantic photoshoot na pumatok sa social media

Binalikan ng ABS-CBN News ang ilang viral na wedding proposal at romantic photoshoot na nagpakilig sa mga netizen ngayong Pebrero. Mga larawan mula kina Ayn Aris Fampulme, SAGAD Studio, at Jaypee Nuñez

MAYNILA - Habang papalapit ang Araw ng mga Puso, naglipana na rin sa social media ang mga kakaibang proposal at romantic photoshoot.

Binalikan ng ABS-CBN News ang ilang viral na wedding proposal at prenuptial photo shoot na nagpakilig sa mga netizen ngayong Pebrero.

'MAYON AT MAGPAKAILANMAN'

Pumukaw ng atensiyon ang wedding proposal ni Niño Nuñez sa girlfriend ng 6 taon na si Dayanara Quian sa black sand beach sa Barangay Bigaa, Legazpi City, Albay.

Ayon sa kumuha ng mga larawan na si Jaypee Nuñez, kinasabwat siya ng pinsan para kuhanan ng retrato ang wedding proposal. Nagkataon ding maaliwalas ang kalangitan at kitang-kita ang bulkan kaya ito umano ang naging background.

"Una kong tiningnan 'yong Mayon Volcano, tapos nong makita ko sabi ko walang ulap, malinaw. Sabi ko 'yon nalang ang gagawin nating background. Kaya doon ko po sila pinuwesto," ani Nuñez.

Para naman kay Quian, maihahambing ang kanilang kuwento sa alamat ng bulkan.

"If we are going to compare 'yong relationship namin, marami kaming napagdaanan na ups and downs. And parang na-survive namin 'yon for almost 6 years na pagsasama namin. Marami kaming problema na na-solve and pinaglaban talaga namin. And I know ganon din yong ginawa ng mga characters doon sa story ng Mount Mayon," ani Quian.

'NGAYON AT MAGPA-KOILANMAN'

Sa koi pond naman nagtampisaw ang mga magkasintahan na sina Je-ar Dianson at Analyn Juarez sa Estancia sa Iloilo.

Kuwento ni Dianson, mahilig siya sa mga koi at nag-aalaga rin siya nito kaya napagkasunduan nilang gawin ito sa malaking aquarium at sa fish pond sa likod lang ng kanilang bahay.

Ikinasal noong Pebrero 10 ang dalawa.

'LOVE NEVER GETS OLD'

Napatunayan naman ng mag-asawang senior citizen sa Maguindanao na hindi hadlang ang pumuputing buhok para maging nakakakilig ang wedding shoot.

"Mala-prenup" ang naging photoshoot nina Renato Moncera at ang asawa niyang si Virginia, na nagdiwang ng kanilang 50th wedding anniversary.

Inihanda ng kanilang 12 anak ang photoshoot na nagsilbing "sorpresa" para sa kanilang mga magulang sa Sarangani Province.

"Surprise kasi talaga. Nalaman na lang namin nung nando'n na kami sa hotel. 'Yung kasama na namin. Doon ko naintindihan na pakana lahat ng anak namin," ani Virginia.

-- May mga ulat nina Mitch Villanueva, Rolen Escaniel at Chrislen Bulosan