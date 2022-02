Mga mall naghahanda para sa ligtas na Valentine's Day celebration

Valentine’s Day gimik sa isang mall sa Taguig.

MAYNILA — Naghahanda na ang mga mall at pasyalan para sa ligtas na selebrasyon ng Valentine's Day sa Lunes.

Isang mall sa Taguig City ang nagtiyak na ligtas at romantiko ang kanilang lugar sa pagdiriwang sa bisa ng paghihigpit ng pagpapatupad ng health protocols.

Ayon sa general manager ng mall na si Esteban Cabanos, handa sila sakaling dadagsa ang mga tao para mamasyal sa darating na weekend o sa mismong Valentine’s Day.

“Pinaghandaan po talaga natin itong Valentine’s Day this year, so maliban sa paglagay ng mga outdoor venues, outdoor areas kung saan pwedeng mag-dine ang ating mga bisita or customers, sinigurado rin po natin na sinusunod ang mga safety protocol," ani Cabanos.

May private dining kiosk for two na nasa al fresco area at meron ding para sa buong pamilya. Pwede rin sa park at grand canal kung saan pwedeng sumakay sa gondola habang hinaharana ng mga musikero.

Kung ayaw naman pumasok sa mall, sabi ni Cabanos pwedeng sa sasakyan kumain at mamangha sa ganda ng ilaw sa paligid.

“We also have 'yung 'park and dine' natin where our customers can dine inside their vehicles under a tunnel of lights.”

Bukod sa mga kainan, mae-enjoy din ng mga may balak magpakasal ang fashion exhibit ng gowns at wedding ideas.

Marami pang aktibidad na pwedeng maenjoy sa mall bukod sa pagkain, fashion show at panonood ng sine.

Sa Valentine’s Day mismo ay magkakaroon ng fireworks display at ang couples ay pwedeng sumali sa games.

Para naman sa mga ayaw lumabas ng bahay, pwedeng magpatulong sa kanilang customer service para mag-organize ng Valentine surprise.

Tinitiyak umano ng mall management ang kaligtasan ng mall goers dahil mahigpit nilang ipinatutupad ang public health protocols kagaya ng pagsusuot ng face mask, social distancing at ang pag-inspeksyon sa vaccination card.

— Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC