VIRAL: Mala-prenup shoot ng senior couple patok sa netizens

UPI, Maguindanao – Viral sa social media ang mga larawan na kuha sa mala-prenuptial photo shoot ng mag-asawang nagdirwang ng kanilang ika-50 wedding anniversary.

"Love never gets old." Iyan ang pinatunayan nina Renato at Virginia Moncera na nagdiwang ng kanilang anniversary bilang mag-asawa noong Pebrero 2.

Sila ang viral na couple ngayon sa social media matapos i-upload ng kanilang photographer ang mga larawang kuha pa sa Sarangani, Davao Occidental.

Wala umano silang alam na may mangyayaring photo shoot noong nakaraang linggo. Nagulat na lang sila na sinet-up pala ng kanilang mga anak ang mga photographer pati ang make-up artist.

Ang mga larawang kuha pa sa Sarangani, Davao Occidental. Retrato mula sa pamilya Moncera

"Suprise kasi talaga. Nalaman na lang namin nung nandon na kami sa hotel. 'Yung kasama na namin... Dun ko naintindihan na pakana lahat ng anak namin," sabi ni Virginia.

Sila anila ang patunay na hindi nasusukat sa tagal ng pagiging magkasintahan ang desisyon ng pagpapakasal. Dahil sa simula ng kanilang relasyon, walang ligawan na nangyari at 6 na buwan matapos silang nagkakilala, nagpakasal na agad sila.

Nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 12 anak.

"Parang biglaan lang. 'Di ko pa nasasabing mahal ko siya kasi 'di ko rin naman narinig sa kanyang nagsabi na 'mahal kita' o ano... Kami sa pagtingin lang nagkasundo lang sa biruan. 'Yun ang love life namin," sabi ni Renato.

Namumuhay man sila ng simple sa Upi, Maguindanao, ang mahalaga para sa kanilang dalawa ay masaya ang pamilya at kasama pa rin ang isa't isa.