PANOORIN: Feng shui tips sa pagsalubong sa Year of the Metal Ox

MAYNILA -- Bida ang kulay pula sa pagsalubong sa Year of the Metal Ox ngayong Biyernes, Pebrero 12, ayon sa isang feng shui expert.

Payo ni Hanz Cua, magsuot ng pulang damit upang makaakit ng suwerte at kasaganaan ngayong Chinese New Year, at gamitin din ang kulay sa mga kurtina at punda sa bahay.

"Ang red color is fire element, which is the money or wealth element... Sa feng shui po, ang pagsusuot ng kulay pula ay posibleng mae-enhance ang pera at kasaganaan," paliwanag niya.

Ayon kay Cua, makakapagpalakas din ng suwerte ang pagbukas ng ilaw sa pagsalubong sa Year of the Metal Ox, maging ang paglilinis ng mga lutuan, pagtanggal ng kalat o "decluttering," at pagpuno ng mga lalagyan ng asin, asukal, at tubig.

Minungkahi rin niya ang pagsaboy ng kiat kiat at barya papasok ng bahay, ang pagsusuot ng polka dots, ang paghain ng 12 klase ng prutas, at ang pag-display ng ox na lucky charm sa loob ng tahanan.

Samantala, pinaalala rin ni Cua na ang kanyang mga tips ay "gabay" lamang na dapat samahan din ng sipag, tiyaga, determinasyon, at pagtutulungan.

"Nasa inyong mga kamay nakasalalay ang inyong tagumpay," aniya.

