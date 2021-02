Money bouquet? Mga kakaiba at praktikal na bouquet, patok sa Valentine's Day

Karaniwan nang bumibida kapag Valentine's Day ang mga bulaklak tulad ng sunflower, roses, gerbera, carnation at stargazers, pero ngayon patok na rin ang mga kakaiba at praktikal na bouquet na maaaring ipangregalo para sa Araw ng mga Puso.

Isa sa mga patok na bouquet ngayon ang money bouquet, kung saan isinasama sa flower arrangement ang money bills. Maaari ring samahan ng tsokolate ang paper bills.

Maaari ring pagsama-samahin ang iba't ibang klase ng tsokolate para makabuo ng isang bouquet.

Ayon sa florist na si Glenn Razon ng Glenn's Flower Shop sa bayan ng Guagua, Pampanga, may mga customer sila na pinipiling samahan ng tsokolate ang bouquet.

"Siyempre minsan 'yung mga tao, gusto nila iba naman, hindi nila gusto 'yung puro roses na lang, gusto 'yung iba mga baloons, chocolate bouquet," aniya.

Hatid naman ng patisserie chef na si Fatima Garcia-Santos ng San Fernando City ang cupcake bouquet.

Sa unang tingin, tila malalaking bulaklak ang nasa bouquet dahil sa icing na nasa ibabaw ng mga cupcake.

Mano-mano at detalyado ang disenyong gawa sa chocolate ganache para makagawa ng petals at bulalak.

"Mas budget friendly sila at mas accessible sila for delivery," paliwanag ni Garcia-Santos.

Kung fruity at sweet naman ang hanap, mayroong strawberry bouquet ang baker na si Finn Anunciacion.

Gamit ang fresh strawberries at coated in white chocolate na tiyak na magugustuhan ito ng sinumang makakatanggap nito.

"Kasi it's something that you can eat," ani Anunciacion.

Para naman sa mga hindi mahilig sa matamis, maaari ring bigyan ng barbecue at chicharon bulaklak bouquet ang inyong loved ones.

Dito sa San Roque sa bayan ng Guagua, gumagawa ng kakaibang bouquet ang businessman na si Allan Lelay.

"Para naman ma-appreciate ng mga customers natin 'yung parating na Araw ng mga Puso, it's also one way na paano nating maipapakita 'yung pagmamahal, love sa pagluluto para bigyan ng konting spice para mas ma-appreciate ng mga customer," aniya.

Iba't iba man ang klase ng bouquet, mas mahalaga na sinsero ang pakay sa pagbibigay ng regalo para sa mga mahal sa buhay.