Mala-bus na disenyo ng jeepney sa Pampanga, hinangaan sa social media

Si Alex Dayrit, 54, habang minamaneho ang customized jeepney sa Pampanga nitong Pebrero 10, 2021. Kuha ni Elle Buentipo, ABS-CBN News

MAYNILA — Hinangaan sa social media ang mala-bus na disenyo ng isang jeepney na pumapasada sa San Fernando at Angeles, Pampanga.

Sa Facebook post ni Jeremiah Paul Bautista, residente sa lugar, makikitang nakadistansya sa isa’t isa ang mga pasahero sa loob ng jeep. Umabot na sa 121,000 reactions at 68,000 shares ang kanyang post.

Mas maunti man ang makakasakay sa jeep at mas maliit ang kita ng driver, mas ligtas naman ito sa gitna ng patuloy na banta ng COVID-19.

“I was amazed with the uniqueness of the jeepney since it is my first time to ride this kind of jeepney. I think mas inisip pa ng driver ‘yung kapakanan ng nakakarami kaysa sa kikitain kahit na 10 people lang ang makakasakay,” kuwento ni Bautista sa ABS-CBN News.

“Sobrang nakakatuwa. Kasi kakaiba po at napakasarap sumakay kasi safe sa pakiramdam. Walang siksikan, maaliwalas sa loob. Sobrang very good si kuya driver,” dagdag pa niya.

Sa customized jeep kasi ni Alex Dayrit, 54, sariling gawa ang mga upuan at iniharap ito sa driver’s seat para sa physical distancing. Mayroon ding mga customized plastic shields sa bandang uluhan ng upuan bilang harang sa mga pasahero.

Kuwento ng jeepney driver sa ABS-CBN News, kapakanan ng mga pasahero ang kanyang prayoridad kaya naman naisipan niyang gawin ang sariling disenyo.

“Nakita ko po kasi sa ibang mga sasakyan po na ‘yung design nila puro plastic na naisipan ko pong gumawa at naisipan ko po na hindi ko po iyon gagawin at kailangan naka-social distancing ang mga sumasakay sa sasakyan ko kaya ko po naisip ‘to,” kwento ni Dayrit sa ABS-CBN News nitong Miyerkoles.

“Dahil po sa pandemic na kasalukuyang krisis natin ngayon naisip ko po na ganito ang gawin ko sa sasakyan ko para po maengganyo naman po ‘yung mga pasahero po na gawin ko pong puro harapan ang upuan ko para po sa kapakanan ng mga pasahero,” dagdag pa niya.

Ang customized jeepney ni Alex Dayrit sa Mexico, Pampanga nitong Pebrero 10, 2021. Kuha ni Elle Buentipo, ABS-CBN News.

Ayon kay Dayrit, inabot ng isang buwan ang kaniyang pag-aayos ng mga upuan gamit ang ilang bakal, plywood at upholstery.

Dagdag pa niya, siya na mismo ang nag-welding ng mga ito kaya naman umabot lamang sa P5,000 ang kaniyang gastos. Ayon kay Dayrit, dahil sa pandemya pinag-ipunan pa nito ang pagbili ng mga materyales para sa bagong disenyo.

“‘Yung dati pong upuan inalis ko po lahat, tinabi ko po, tas ginawan ko po ng single, tig-isang upuan bawat pasahero. Sabihin na nating parang bus … nakaharap [sa’yo] ‘yung mga pasahero,” kwento ng jeepney driver mula sa Mexico, Pampanga.

“Ginagawa ko ‘to para magandang tingnan o malinis tingnan ‘yung sasakyan ko para laging nakadistansya na safe ‘yung mga pasaherong nakaupo, na komportable siya, na naka-back-to-back sila, na hindi sila face-to-face para maiwasan na dumapo ‘yung virus sa kanila,” dagdag pa niya.

Umaasa lamang sila ng asawa niyang housewife at 15 anyos na bunso sa ayuda mula sa pamahalaan at sa tulong ng panganay nitong civil engineer.

“Malaking epekto po sa mga taong pumapasada sa daan [ang pandemya] na ito lang ‘yung kinabubuhay mo … mahirap pong maghanap ng ibang trabaho rin dahil sa pandemic,” saad ni Dayrit na 20 taon nang namamasada.

“Inaasahan lang po namin ‘yung bigay ng barangay. ‘Yung ayuda po. Eksakto po ‘yung anak ko po may trabaho na hindi po sila huminto sa pagtatrabaho nila, tuloy-tuloy,” dagdag pa niya.

Bumalik sa pamamasada si Dayrit nitong Setyembre at kumikita ng P500-P600 kada araw. Sampung pasahero na lang kada biyahe ang naisasakay niya, mas maliit kumpara sa 18 pasahero bago ang pandemya.

Noon inaabot aniya ng lampas P1000 ang kita niya ngunit iniisip niyang mas mabuti na ito at para rin naman sa kapakanan ng publiko. Ganito man ang lagay, mungkahi pa rin ni Dayrit ang disensyo sa mga kapwa namamasada.

"‘Yung kita po namin ngayon medyo nabawasan… kaysa naman wala kang kinikita ngayon… tiis-tiis po muna ngayon kasi para naman po sa atin ito, makakaraos din po tayo rito,” aniya.

“Kaunting gastos lang po kung gusto niyong gawing ganitong style ’yung sasakyan niyo magagawa niyo po.”

—May ulat ni Elle Buentipo, ABS-CBN News