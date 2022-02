Singing kartero alok ng PHLPost para sa Valentine's Day

Bilihan ng mga bulaklak at iba pang Valentine's Day item sa Dangwa Flower Market sa Maynila, Pebrero 14, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Hindi lang paghahatid ng regalo ang kayang gawin ng mga kartero ng Philippine Postal Corporation (PHLPost) sa darating na Valentine's Day kundi handa rin umano silang mangharana.

Sa isang pahayag, sinabi ng PHLPost na inilunsad nito ang "Express Pada-LOVE" program, kung saan maaaring magpa-deliver ng mga regalo sa pamamagitan ng domestic express mail delivery service mula Pebrero 7 hanggang 14.

Tatanggap ang PHLPost ng mga order sa Valentine's Day booths na nakakalat sa lobby ng Manila Central Post Office upang mag-deliver ng mga bulaklak, pagkain at iba pang regalo sa mismong Araw ng mga Puso.

Mas magiging matingkad din umano ang pagdiriwang ng Valentine's Day kapag sinamahan ang delivery ng harana mula sa mga "Singing Kartero."

Hindi binanggit ng PHLPost kung magkano pero iginiit na "abot-kaya" ang halaga ng Singing Kartero.

Layon umano ng "Express Pada-LOVE" na maghatid ng "simple ngunit makabuluhan at di-malilimutang karanasan para sa mga minamahal" sa Valentine's Day.

"Ang Post Office ay maghahatid ng mga orders via door to door sa pamamagitan ng Domestic Express Mail Service (DEMS) kahit saan lugar sa Metro Manila. Para sa mga nagnanais na umorder, tumawag lamang sa telepono (02) 8527-0135 at hanapin si Mr. Jeffrey Catayong," dagdag pa ng PHLPOST.