TINGNAN: Ilang online kakanin business na tiyak magbabalik ng matatamis na alaala

Photo Courtesy: Lola Mama Suman sa Latik at PutoMon

MAYNILA - Nauso ngayong lockdown ang pagbebenta ng mga kakanin na ayon sa mga nakatikim ay nagbabalik ng mga alaala ng kanilang pagkabata.

Tampok sa programang "Sakto" ngayong Martes ang dalawang negosyong maaaring mapagbilhan ng mga kakaibang kakanin online.

“Nostalgic feels” ang hatid ng Lola Mama: Suman sa Latik.

Kuwento ni Thirdee Duran, na co-owner ng negosyo, ang ibinebenta nilang suman sa latik ay galing sa recipe ng kaniyang ina.

Kuwento niya, kasama siya sa mga nawalan ng trabaho sa events industry dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic kaya nagsimula siya sa pagbebenta ng mga embutido sa kanilang komunidad sa Cavite. Pero nang dumami ang mga nakalaban sa pagbebenta ng embutido, naisip nila ng kaniyang ina na ibahin ang ibinebenta.

“Noong time na ‘yon nagluluto ‘yong nanay ko ng suman. Sabi niya ‘heto, kain tayo,’ so habang kumakain sabi ko sa nanay ko ‘benta kaya natin ito?’ I mean nilakasan ko lang ‘yung loob ko kasi ‘yung suman sa latik ganiyan,” ani Duran.

Nagsimula sila sa paunti-unting pagbebenta hangga’t sa lumaki ito nang ialok niyang ipa-resell ito sa kaniyang kaibigan sa Metro Manila. Dito na umano lalong lumago ang negosyo.

Sa kanilang pagbebenta ay nakatanggap din umano sila ng mga feedback na nagsasabing nagbabalik-tanaw sila sa kanilang mga pagkabata, hatid ng lasa ng ibinebentang kakanin.

"Kami growing up 'yun ang staple namin. So noong na-share namin ang suman sa latik ... Nakakatuwa ang feedback kasi nagkaroon ng nostalgic feel," ani Duran.

Dati na umanong sinubukan ng ina ni Duran na magbenta ng suman sa latik, pero hindi na niya ito napalago.

SUGAR-FREE ‘PUTO MONCADA’

Alok naman ng "PutoMon" kung saan co-owner si Cherrie Gallardo-Quilloy ang kanilang bersiyon ng Puto Moncada ng Tarlac na maaaring i-customize ang sugar level.

Ginamit ni Gallardo-Quilloy ang kaniyang kaalaman bilang nutritionist para gawing angkop sa lahat ang mga ginagawang Puto Moncada.

"Puwede siyang i-customize, puwede siyang low sugar, zero sugar, depende sa need ng customers namin, so puwede silang tumawag. Since nutritionist ako, naka-customize siya,” ani Gallardo-Quilloy sa hiwalay na panayam.

Kuwento ni Gallardo-Quilloy na naging malakas ang kanilang negosyo noong Kapaskuhan sa kabila ng pandemya.

Best seller nila ang Puto Moncada na may salted egg at iba’t iba pang flavor gaya ng ube, cheese, keso, corn, at mocha.

"Sobrang lakas po namin since Pasko. Since pamahiin na sa mga Pinoy na kailangan ng malalagkit kasi nga siyempre nakaugalian natin na kapag kakain tayo ng malagkit, magdidikit-dikit ang samahan ng mga pamilya,” aniya.