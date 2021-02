Motion graphic artist binigyang-buhay ang 1940s painting ni Fernando Amorsolo

MAYNILA -- Isang Pinoy animator mula sa Antipolo City ang nag-viral sa social media dahil sa ginawang animation ng obra ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo.

Binigyan ng panibagong buhay ni Mark Cañega, isang 20-anyos na motion design artist, ang 1940s painting ni Amorsolo na may titulong “Couple Riding a Carabao During Sunset.”

“Gumamit po ako ng mga animation software… Medyo marami-rami ang process pero ang mahalaga naman 'yung final output,” sabi ni Cañga.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, ipinaliwanag ni Cañega ang ginawang proseso sa painting ni Amorsolo.

“Inilagay ko lang sarili ko sa perspective ni Master Amorsolo kung paano niya nabi-visualize 'yung buong theme. Like kung ako 'yung nakakakita sa scenario gaano ka smooth 'yung movement, gaano kaganda 'yung scenery. Mas ganun po ang naging process ko," aniya.

Para kay Cañega, ang pinakamahirap na part ay ang pagdadala ng traditional painting sa digital animation.

“Kasi kailangan ma-maintain 'yung authenticity ng painting. As much as possible nandoon pa rin yung original brush strokes ni Amorosolo at the same time, hindi po nasisira 'yung gusto niyang mangyari doon sa painting. I think doon po yung pinak-tricky part,” sabi niya.

Maging ang musikang kaniyang napili ay nagbi-blend aniya sa scenery.

“I think that’s one of the reasons din kung bakit siya nagustuhan ng mga tao at natapat din kasi siya sa Valentine’s kaya feeling ko kaya siya ganun ka hit sa mga tao po,” dagdag niya.

Sa tantiya niya, inabot siya ng tatlong araw para matapos ang proyekto na kaniyang ginagawa tuwing free time.

“Para sa akin kasi 'yung mga personal work na ginagawa ko siya 'yung parang stress-reliever ko sa mga projects na ginagawa ko. Iba po 'yung feeling 'pag ikaw 'yung gumawa, wala kang pinapakinggan na kliyente. Mas fulfilling 'yung pakiramdam,” sabi niya.

Orihinal na balak umano ni Cañega ay gagawa siya ng serye ng animation ng mga painting ni Amorsolo.

“Tapos may tinatawag na AR, augmented reality, pwdeng gumamit 'yung mga tao ng smartphones kunwari magvi-visit sila sa mga museum. Parang itatapat lang nila smartphones nila on the painting ang then makikita na nila animated version. Parang ganun ko po navi-visualize. Para people can enjoy both the traditional and digital treatment on the painting,” sabi niya.

Laking pasalamat naman niya sa mga taong naka-appreciate sa kaniyang gawa.

