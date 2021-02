Celebrity recipe: Regine Velasquez's gambas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Sa bihirang pagkakataon, nagpakitang gilas si Regine Velasquez sa pagluluto.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, ibinahagi ni Regine sa mga manonood kung paano gawin ang isa sa kanyang paboritong lutuin na Gambas ala Regine.

"First time ko rin magluto sa TV after a long time," ani Regine. "Ang ingredients natin ay shrimp, mararaming bawang, green sili, kung type niyo mag-butter puwede rin. Tapos may bay leaf, dried chili, pepper. Pang-garnish spring onions, dried garlic, toyo at very important paprika," ani Regine.

"Favorite ko rin ito ngayong kainin. Masarap ito sa kanin," dagdag ni Regine.

At para naman may kapareha ang gambas ni Regine, nagluto ng garlic noodles si Jolina Magdangal, isa sa mga host ng "Magandang Buhay."

Bumisita si Regine sa "Magandang Buhay" para anyayahan ang mga manonood sa kanyang virtual Valentine concert na "Freedom" na mapapanood sa pamamagitan ng KTX.ph.

