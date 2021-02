‘Dinner in the sky’ alok ng Enchanted Kingdom

Alok ng Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna sa mga magkasintahan ngayong buwan ng mga puso ang 'Dinner In The Sky'. Retrato mula sa Enchanted Kingdom

Literal na "Love is in the air" ang iniaalok sa mga magkasintahan ng isang theme park ngayong Pebrero.

Sa halip kasi na sa restoran, sa ferris wheel ng Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna idaraos ang dinner date, na may tema pang Korean drama.

Nilagyan ang bawat gondola ng Ferris wheel ng lamesa, kung saan ihahain ang mga pagkaing Korean-inspired.

Maging ang mga tagasilbi ay nakasuot din ng "hanbok," isang traditional na Korean clothing, at ang tugtog ay galing sa mga Korean drama.

Sakto ang nasabing atraksiyon para sa magkasintahan na sina Rafael Maliksi at Patricia Consuelo, na nagdiriwang din ng kanilang unang anibersaryo, dahil kapuwa mahilig sila sa Korean drama.

Akala nga raw ng dalawa ay hindi na nila maipagdiriwang ang anibersaryo dahil sa pandemya.

"Sana po tumagal po at mas maging strong ang relationship," sabi ni Maliksi nang tanungin kung ano ang hiling nila bago sumakay sa ferris wheel.

"Sana mas tumagal pa tayo at mas special pa ang ibang mga celebration," sabi naman ni Consuelo.

Isang oras na iikot ang ferris wheel habang nagde-date ang magpares.

Dinner in the sky ang alok ng isang theme park sa Sta. Rosa City, Laguna ngayong Valentine's Day habang sakay sa Ferris Wheel o Wheel of Fate.

K-Drama din ang tema kaya mga pagkain Korean inspired ang nakahain habang pinapatugtog ang mga Korean love song 📷: Enchanted Kingdom pic.twitter.com/yhJnNQ9N9d — Dennis Datu (@Dennis_Datu) February 7, 2021

Pero hindi lang sa magkasintahan o mag-asawa puwede ang dinner date in the sky dahil puwede rin ito sa mga magkaibigan.

Sinusunod naman ng theme park ang health protocols kontra COVID-19 kaya isang pares lang ang puwede sa isang gondola.

"At the same time, open air din siya," ani Suzette Gillera, guest relations officer sa Enchanted Kingdom.

Nasa P2,000 ang couple package ng dinner in the sky, na may kasamang face mask.

Nagsisimula ang dinner alas-5 ng hapon, tuwing Sabado at Linggo. Tatagal ito hanggang Marso 7.

"Sobrang sulit sa budget, perfect na 'yong ambiance, 'yong music, 'yong food," ani Consuelo.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News