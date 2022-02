Screenshot mula sa YouTube channel ni Viy Cortez.

MAYNILA — Lalaki ang magiging unang anak nina YouTube stars Viy Cortez at Lincoln Velasquez o mas kilala bilang Cong TV.

Sa vlog ng magkasintahan nitong Sabado, nabunyag ang magiging kasarian ng kanilang anak sa pamamagitan ng usok na ipinalabas mula sa sang helicopter.

Hindi mapigilan ni CongTV ang tuwa nang makita ang kulay blue na usok, kaya napatakbo siya sa saya. "Nawala na ako sa sarili. Team boy talaga ako eh," aniya.

Masaya si Cortez sa naging "gender reveal" nila at magkakaroon na ng lalaki sa kanilang pamilya.

"Hindi ko alam. Kaya ako naiyak kasi inaasahan ko talaga, boy. Ina-attract ko talaga boy kasi puro kami girl sa bahay," aniya.

Sa vlog ni Cortez, nagbigay ng mensahe ang kanilang mga magulang ng mensahe at payo sa kanilang tatahaking buhay bilang bagong ina at ama.

Nitong Disyembre, emosyonal na binalita ni Cortez na siya ay buntis at may pangamba matapos makaranas ng miscarriage noon.

Kilala sina Cortez and Cong TV bilang mga sikat na content creators sa Pilipinas na may lampas 5 milyon at 9 milyon na subscribers sa YouTube, sa kani-kaniyang channel.