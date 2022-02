Photo courtesy of Paulan Valenton

Viral sa social media ang larawan ng isang babaeng nakasuot ng wedding gown sa lamay ng kanyang nobyo sa Barangay Quezon sa Cabugao, Ilocos Sur.

Ang nobya ay kinilalang si Alma Santos, 26-anyos, at ang namatay na nobyo ay si Francis Valenton, 24-anyos.

Namatay si Francis nitong January 15 dahil sa sakit sa puso.

Kuwento ni Alma, kinuhanan ang mga larawang ito na nagsuot siya ng wedding gown ilang oras bago ang libing ng nobyo noong January 31.



Ang pagsusuot niya ng wedding gown sa araw na 'yun ay paraan niya at pamilya ni Francis na tuparin ang kanyang mga huling kahilingan.

Sabi ni Alma na tatlong araw bago nasawi ang nobyo ay nasabi nito sa kanya ang plano nitong kasal.

"Three nights before siya mamatay, sabi niya, baby, kapag tayo ang ikinasal, gusto ko 'yung simple lang, basta masabi ko na akin ka, tapos, walang makakatumbas, ikaw lang ang gusto ko, ganyan ang lines niya," sabi ni Alma.

Dagdag naman ng kapatid ni Francis na si Paulan na nagpost ng mga viral na larawan ng magkasintahan, nalaman nito na bago umano mamatay ang kapatid ay nagtatanong na umano ito sa kaibigan nilang photographer tungkol sa pre-nup photoshoot. May plano na pala itong magpakasal sa nobya.

"Three days before he died, napag-usapan nila ng girlfriend niya about sa wedding and nalaman din namin na wish niya na makapag-prenup shoot sila...Tapos nalaman ko lang 'yung plan niya na magkaroon ng pre-nup shoot at simple wedding noong last day niya noong January 30," sabi ni Paulan.

Walong buwang magkasintahan sina Francis at Alma.

Mami-miss umano ni Alma ang pagiging maalaga at may malakas na pananalig sa Diyos ni Francis.

Para kay Alma, nawala man si Francis, ang kanilang mga magagandang pinagsamahan ay mananatili sa kanyang puso at isipan.

- ulat ni Grace Alba