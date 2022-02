MAYNILA - Aminado ang ilang healthcare worker (HCWs) na marami na sa kanila ang nakakaranas ng "mass burnout" ngayong pumapalo na sa ika-3 taon ang coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Ayon kay Sean Herbert Velchez, pinuno ng Philippine Orthopedic Center Employees Union, marami na ang umaalis sa kanilang hanay para magtrabaho sa ibang bansa.

“Three years na kaming nagsasakripisyo, kami na ang salbabida ng Pilipino dito sa paglaban sa pandemyang ito pero hindi namin nakikita ang sinseridad ng pamahalaan na alagaan naman ang mga manggagawang pangkalusugan," ani Velchez.

Dagdag pa niya: "Hindi namin mapigil mga kasama naming magresign dahil burnout na sila dahil mas may malalaking offer abroad na pinapahalagahan sila ng gobyerno sa abroad, pinapasahod sila nang may dignidad at sapat. So, yes, nakakaexperience ng mass burnout ang ating healthcare workers at the moment. Di namin alam kailan matatapos ito, pero dasal namin matapos na siya kasi baka isang araw, magising na lang ang Pilipinas na wala nang HCWs dahil burnout na.”

Aniya, umabot sa higit 50 healthcare workers ang nagpositibo sa COVID-19 sa naturang ospital.

Nakikita rin ng Hospital of the Sacred Heart sa Baguio City ang burnout sa mga health worker nila.

"Kasi paulit-ulit, marami kaming HCWs na maraming beses nang nainfect at nagsick leave, ubos na leaves nila. Parang nabuburnout ka na rin, yan ang problem na inaaddress namin sa hospital," ani Dr. Paul Quitquit.

Sa ngayon, isa rin ang burnout sa tinututukan ng mga Private Hospitals Association of the Philippines (PHAPI) para matulungan ang kanilang mga healthcare worker.

"A lot of our HCWs nagkakaroon ng burnout. Minsan kung gusto nilang magrest muna, we give them rest muna for at least one or two weeks if they ask, binibigyan naman natin," ani PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano.

"Ang hazard pay na binibigay sa kanila, ipinagpapatuloy natin. Of course, we are trying to train, pag walang registered nurses, at least yung mga may training sa nursing para ang skills ng nurses makuha nila at pampalit sa mga umaalis at nagkakasakit na nurses," dagdag niya.

Ang Hospital of the Sacred Heart, may mga programa ding ginagawa.

"Meron naman kaming mga mental health awareness programs na ginagawa sa Zoom meetings. Bawal ang face to face pa. Regular Zoom meetings, kamustahan para pag may problem, tututukan," ani Quitquit.

Ramdam na ang pagbaba ng kaso sa COVID-19 sa Metro Manila, habang marami pa rin ang mga naka-confine sa mga ospital sa rehiyon.

Kahit bumababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa ilang parte ng bansa, hinimok ng mga healthcare worker ang pamahalaan na maghinay-hinay pa rin sa pagluluwag.



Nanawagan din sila sa publiko na magpabakuna at magpabooster shot, at patuloy na sumunod sa minimum health protocols para hindi mahawa at hindi rin makapanghawa.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News

