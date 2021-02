Putaheng sangkap ay mole cricket, patok sa Pampanga

Ang putaheng Kamaru ay isa sa mga binabalik-balikang pagkain sa Pampanga na tinaguriang culinary capital of the Philippines.

Kilala ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines dahil sa masasarap at natatanging putahe at pagkain.

Isa sa binabalik-balikan sa lalawigan ay ang mga kamaru o mole crickets.

Sa bayan ng Guagua, itinuturo ni chef Cherry Pasion Tan ang basic na pagluluto ng all-time favorite na ginisang kamaru.

“Mole crickets are very famous here in Pampanga. Hindi mo masasabing nagpunta ka ng Pampanga kung hindi ka kumain ng kamaru,” ayon kay Tan.

Ang ingredients para dito ay sibuyas, bawang, kamatis. At ang bida: ang mga kamaru.

“Nakukuha sa palayan, pinagtamnan ng sili or ampalaya ang kamaru. Ngayon, rare na, mahirap na siya makuha. Kasi, siguro sa kakagamit ng iba-ibang fertilizer or pesticide, nawala na yung healthy environment,” sabi ni Tan.

Sa mainit na mantika, gigisahin ang sibuyas at bawang. At saka isunod ang kamatis at ang mga kamaru. Hanguin makalipas ang 10 minuto.

“Alam mo, 'yung mga adventurous, 'yung sinasabi nila para lang siyang crispy shrimp. Ganun lang, pero mas masarap,” kuwento ni Tan.

Pero bago iluto, hugasan nang mabuti ang mga kamaru at alisin ang mga paa nito, Aniya.

Ayon kay Dr. Reynaldo Alipio, rural health physician ng bayan ng Lubao, punong-puno ng nutrients ang kamaru.

“Mataas sila sa protein at unsaturated fat. Hindi sila mataas sa cholesterol. And also, they have omega 3. 'Pag omega 3, ibig sabihin nun, they are good for the heart. And also, mataas sila sa fiber, and meron silang tinatawag na anti-oxidants. They can prevent cancer. Crickets can help to regrow the cells in the body,” sabi ni Alipio.



Plus factor din ito sa mga mag-asawa, dagdag ni Alipio.

“Protein aphrodisiac, nakakatulong sa sexual urge ng tao,” aniya.

Isa lang ang paggisa sa marami pang klase ng luto na pwedeng subukan sa susunod na kakain ng kamaru.

- Ulat ni Gracie Rutao