ALAMIN: Paano gumawa ng tie-dye shirt

MAYNILA -- Isang aktibidad na nanapanahon ngayong nasa bahay lang ang mga bata ang itinuro ng mga host ng "Magandang Buhay" na sina Melai Cantiveros, Jolina Magdangal at Karla Estrada nitong Huwebes.

Watch more in iWantTFC

Sakto ngayong National Arts Month, ipinakita ng mga host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN kung paano gumawa ng tie-dye shirt.

Para sa makulay at nakakatuwang proyekto, kakailanganin ang isang pares ng protective gloves, apron, fabric dye, rubber bands, plastic bags, cardboard o illustration board, squeeze bottles or used mineral water bottles, hot water at white shirt.

"Puwede niyong gawing bonding with your kids at quality time," ani Magdangal.

Payo naman ni Estrada, kung bago ang puting t-shirt, mas makakabuting labhan muna ito para mawala ang kemikal at kumapit ang dye o pangkulay.

"Puwede itong gawin kasama ang ating mga anak para matuto rin sila basta gabayan lang natin sila," ani Cantiveros.

Related video:

Watch more in iWantTFC